نجلاء المالك: المركز يعزز اللحمة ويخدم نساء المسلمين

السويدي: الملتقى يأتي ضمن أنشطة يقوم بها المركز ليلى الشافعي

أكدت الشيخة نجلاء فهد المالك الصباح ان حب الوطن غريزة في نفوس الكويتيين، فالكويت بلد المحبة والإنسانية وديرة الأمن والأمان، وقد تربينا وترعرعنا في أحضانها.

جـــــاء ذلــك فـــي كلمــــة لـ «الأنباء» على هامش افتتاح الملتقى الثاني بعنوان «صفا واحدا خلف أميرنا» والذي نظمه مركز محمد عبدالعزيز الوزان للدراسات القرآنية نساء صباحي.

وقالت الشيخة نجلاء إن فكرة الملتقى رائعة وعنوان الحملة يحمل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الحفاظ على الكويت وحماية وحدتها الوطنية والعمل على تحصينها من الخلاف وعدم الانشقاق، ليظل الشعب الكويتي يدا واحدة تحت قيادة سموه الحكيمة ونحن نقول لسموه نحن وراءك مجتمعين يدا واحدة وصفا واحدا خلف أمير الحكمة والإنسانية.

ولفتت إلى ان ديرتنا نشأت على فعل الخير ومساعدة أي إنسان محتاج في أي بلد كان، وكلنا يعلم ان ديننا يأمرنا بالقيام بالعمل الخيري ويأمرنا بالتكامل الاجتماعي الذي تربينا عليه وتربينا على خدمة الدين والوطن وعلى حب المشاركة في أي عمل نبيل يخدم المجتمع الكويتي.

وفي ختام كلمتها، شكرت الشيخة نجلاء مركز الوزان للدراسات الإسلامية على ما يقوم به أنشطة تخدم نساء المسلمين ودعت الله لهم بمسيرة الخير وتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز الجانب الوطني والوقوف تحت ظل قائد الإنسانية على السمع والطاعة.

من جانبها، قالت مسؤولة المركز منار السويدي ان هذا الملتقى يعد الثاني الذي يقيمه مركز الوزان برعاية الشيخة نجلاء المالك، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لتدعيم وحدة الصف، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعز في بلادنا الكويت.

ولفتت السويدي ان الملتقى يأتي ضمن أنشطة وفعاليات عديدة يقوم بها المركز والذي يضم العديد من الدارسات المتفوقات.

جدير بالذكر ان الملتقى تخللته محاضرة بعنوان «وجوب طاعة ولي الأمر» ألقتها رابعة الطويل، تحدثت فيها عن القواعد العشرة لطاعة ولي الأمر، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، وشرحت بالتفصيل كل قاعدة من القواعد مبينة وجوب طاعة ولي الأمر بالتفصيل.

من أجواء الملتقى

تم تكريم حافظات القرآن الكريم وتكريم المدرسات والمتطوعات وتكريم الدارسات الأوليات وتكريم الشيخة نجلاء.

أقيمت مسابقات شيقة ثقافية إسلامية ووزعت الجوائز على الفائزات.

تم عمل ورشة عمل للأطفال وقدمت عدة فعاليات أسعدت الجميع وتم عمل أركان متنوعة تحتوي على التراث الكويتي ومعرض للكتاب له علاقة بوجوب طاعة ولي الأمر.

شملت ورشة عمل الأطفال كيفية طاعة ولي الأمر وتنشئتهم على حب الوطن والدفاع عنه والحكمة والأخلاق الإسلامية.