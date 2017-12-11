أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري الشيخ سالم النواف ان منافسات المهرجان سواء في البحر أو للألعاب الشعبية ستشهد هذا الموسم تنوعا وتجديدا إضافة لزيادة الجوائز للفائزين في مسابقاتها.

وقال الشيخ سالم النواف في تصريح للصحافيين بمناسبة انطلاق المهرجان البحري ان اللجنة المنظمة ستقيم عدة مسابقات في صيد الأسماك في دواوين الصيادين الثلاثة في الوطية والفنطاس والسالمية، مضيفا انها استحدثت هذا الموسم مسابقة خاصة لصيد سمك نوع «الكنعد».

وأضاف أن المهرجان سيتضمن إقامة عدد من المسابقات في الألعاب الشعبية في الدواوين الثلاثة اهتماما من اللجنة بالرعيل الأول من رواد هذه الدواوين كونهم مؤسسي هذه الدواوين، داعيا المتسابقين إلى الالتزام بقوانين وقواعد المسابقات التي تضعها اللجنة المشرفة على المسابقات لتفادي العقوبات.

وثمن عاليا دعم القيادة الحكيمة للتراث البحري الكويتي الأصيل مبينا أن إقامة هذا المهرجان أسهمت في احياء هذا التراث الغني لاسيما بين أوساط الشباب.

من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان طلال الأستاذ ان بداية المهرجان تمثلت في إقامة المسابقات الشعبية بديوانية الوطية، مبينا انها شملت ألعاب الدامة والبلياردو والدومنة بمشاركة عدد كبير من رواد الديوانية من الرعيل الأول والشباب على ان تقام نفس هذه المسابقات في باقي الدواوين.

وأضاف الأستاذ في تصريح ان اللجنة ستقيم مسابقة شاملة لصيد الأسماك (الحداق) في أواخر ديسمبر الجاري تجمع المتسابقين بديوانتي السالمية والوطية بواقع 127 متسابقا على ان يتأهل افضل 30 منهم للمشاركة في المسابقة الكبرى للحداق على الدانة.

وعن المسابقة الجديدة الخاصة بصيد سمك نوع «الكنعد» افاد بأن اللجنة عمدت إلى إقامة هذه المسابقة نظرا لكثرة هواتها من الصيادين الكويتيين والخليجيين، مضيفا انها ستجري بديوانية الفنطاس في الشواطئ القريبة من جزر كبر وقاروه وام المرادم.