بشرى شعبان

نظمت جمعية أمي جنتي ندوة بعنوان زواج ذوي الإعاقة والمشاكل التي تقف عائقا أمامهم في حضانة الندى بالمنصورية، والتي أقيمت ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والتي تنظمها على مدى 10 أيام الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، وحضور رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس، وأمين السر علي ثويني، ورئيسة جمعية أمي جنتي أشواق الخرس.

وبدأ برنامج الندوة، الذي قدمته عضو مجلس إدارة الجمعية رحاب الكعبي وقامت د.نجاة مختار بالترجمة بلغة الإشارة، بكلمة رئيس الفريق الإعلامي بإدارة مدارس التربية الخاصة نافل الحميدان عرض خلالها قصصا ونماذج في المجتمع لذوي الهمم، وقد قاموا بالزواج وتكوين الأسرة والمشاكل التي واجهتهم في بداية حياتهم حول بناء الأسرة والزواج ورفض بعض الأسر من تزويج ذوي الإعاقة بسبب واقع لم يكن لديهم يد فيه فهو قضاء وقدر.

بدورها، تحدثت المستشار النفسي والاجتماعي د.إيمان القطان عن ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج للحد من فشل الزواج، خاصة أن الثقافة الزوجية تجعل الشريكين ملمين بالحقوق والواجبات الزوجية والاحتياجات لكل منهما ومهارات الحوار والتواصل والتعامل الجيد.

بدوره، أوصى د.علي حسن البلوشي في ورقة بعنوان زواج ذوي الإعاقة من الناحية التربوية والاجتماعية يجب تغيير نظرة المجتمع والأسرة والمعاق نفسه من خلال زيادة الوعي والتثقيف من خلال المحاضرات وورش العمل «تربوية ونفسية وقانونية وشرعية واجتماعية» وإنشاء لجنة أو قسم خاص في كل جمعية نفع عام تختص وتهتم بزواج ذوي الإعاقة.