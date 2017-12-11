عبدالكريم العبدالله

اعتمد مجلس الخدمة المدنية اجراءات إحالة القياديين داخل الجهات الحكومية إليه كهيئة تأديبية.

وتمثلت الإجراءات بصدور قرار من الوزير المختص بإجراء تحقيق مع القيادي المنسوب له المخالفات داخل الجهة، وان يكون القرار مستوفيا لجميع أركانه ومقوماته الشكلية والموضوعية للقيادي المنسوب اليه المخالفات.

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة بقرار وزاري للتحقيق مع القيادي المحال للتحقيق على ان تشكل اللجنة من أعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة القيادي المحال، على ان يحدد في قرار التشكيل المخالفات المنسوبة للقيادي ونطاق عمل اللجنة.

وجاء في الإجراءات ان يتم عرض ما انتهت اليه التحقيقات على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن، وذلك من خلال توقيع عقوبة «التنبيه» كتابة، وذلك في إطار سلطته المقررة قانونا، او إحالة القيادي المحال الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بشأن المخالفات المنسوبة اليه.