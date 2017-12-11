أعلن رئيس كلية القانون الكويتية العالمية، د.محمد المقاطع، حصول الكلية على شهادة الجودة من مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية، والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية والعالمية العريقة والموثوقة، وذلك بعد استيفاء الكلية بنجاح وتميز للمعايير العشرة المقررة سلفا، حيث أشادت QAA بالمهنية والكفاءة العالية في تنفيذ وتطوير سياسات وبرامج وإجراءات كلية القانون الكويتية العالمية.

وأشار المقاطع إلى أن التقييم الذي أجرته المؤسسة البريطانية تميز بالجدية والشفافية، وأشرف عليه ونفذه فريق من الأكاديميين الخبراء وشمل مختلف القطاعات داخل الكلية، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لهذا الاعتماد استغرقت نحو ثلاث سنوات، وشاركت فيها مختلف القطاعات في الكلية.