تلقى صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ،علي الغانم، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني الأسرة الاقتصادية التي تمثلها الغرفة لسموه بنجاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها دولة الكويت في الخامس من شهر ديسمبر 2017 ،مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ تأسيسها كان التكامل الاقتصادي الخليجي أحد وأسمى أهدافها باعتباره أحد عوامل تنمية وازدهار كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلا استثناء متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ، مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مرجوة من شأنها الاسهام بتعزيز التعاون المثمر بين جميع الدول الأعضاء في المجلس خدمة لمصالحهم المشتركة وترسيخ روح التكامل ووحدة المصير المشترك، راجيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.