تلقى صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا سموه على أن التوجيهات السديدة من صاحب السمو أمير البلاد وحرص سموه على إعلاء مكانة الكويت في مختلف المحافل وما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود قد أثمرت جميعها عن هذه الخطوة.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية الى سمو الشيخ ناصر المحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ومن تهاني بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيدا سموه بكافة الجهود المبذولة والتي أسفرت بفضل الله تعالى عن عودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم، مشيرا سموه الى تطلع الجميع الى أن تسهم هذه الخطوة باستعادة الكرة الكويتية أمجادها المعهودة وتحقيق الانجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الاقليمية والدولية، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل مافيه خير ورفعة الوطن العزيز.