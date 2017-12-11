نددت كل من بريطانيا وبلجيكا اليوم الاثنين، بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن ،خلال مؤتمر صحافي، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إننا لا نتفق مع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل لاسيما وأنها تنقسم بين الشرق والغرب ،كما أن القدس الشرقية ليست بالتأكيد جزءا من إسرائيل".

من جهته قال وزير الخارجية البلجيكي دايدر رايندرز، "إننا عازمون على مواصلة العمل من اجل حل الدولتين حيث سنبحث هذا الأمر اليوم مع نتنياهو ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير المقبل".

واعرب رايندرز عن الأمل في أن يتمكن من إجراء مناقشة صريحة حول الوضع في القدس وضرورة وقف المستوطنات وتدمير البنى التحتية الإنسانية.

كما اعرب عن أمله في "أن يلتزم نتنياهو بالدخول في حوار حقيقي وأن يكون على استعداد لتقديم بعض التنازلات"، قائلا: "نأمل أن يكون اليوم بداية لحوار حقيقي وان يكون للاتحاد الأوربي دور أكبر في هذا الحوار".