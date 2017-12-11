أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، إنجاز عمليات بيئية عدة حفاظاً على جون الكويت تمثلت في انتشال عوامة رفع قوارب غارقة ورفع شباك صيد مهملة ومخلفات كثيرة من سواحل عدة.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل، اليوم الاثنين، إن الفريق يولي اهتماما خاصا لجون الكويت نظرا لأهميته البيئية حيث قام بانتشال عوامة لرفع القوارب غارقة في مارينا سوق شرق زنتها ثلاثة أطنان كانت تشكل خطرا ملاحيا على رواد المارينا مستعينا بالحقائب الهوائية لتعويمها ورافعة لانتشالها خارج الماء.

واضاف الفاضل ان الفريق تمكن ايضا من رفع شباك صيد مهملة بين جزيرة (مسكان) وساحل الابراج تزن طنا واحدا كانت ايضا تشكل خطورة على الملاحة وتلوث البيئة البحرية وتؤدي إلى نفوق الكثير من الكائنات البحرية والأسماك والطيور وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة لخفر السواحل.

واوضح ان الفريق قام ايضا برفع 10 أطنان من المخلفات في ساحل الدوحة وثلاثة أطنان اخرى من ساحل المستشفيات وهي مخلفات بلاستيكية وقطع خشبية وغيرها، مؤكدا أهمية جون الكويت كونه من المواقع المهمة لنمو الحياة الفطرية والملاحة البحرية.

وذكر ان الفريق يخصص خمسة قوارب كاملة التجهيزات لعمليات انقاذ جون الكويت لرفع المخلفات من شباك صيد ومخلفات بلاستيكية وحبال واطارات وانتشال السفن المهملة والغارقه، داعيا الصيادين الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للصيد حتى لا تتأثر البيئة البحرية بشكل سلبي ولتفادي عقوبات قانون حماية البيئة الجديد.

وناشد الفاضل الجهات المختصة لتشديد الرقابة على محمية جزيرة (أم النمل) وذلك لدخول السيارات إليها مهددة للحياة الفطرية فيها، مبينا انه رغم إغلاق الفريق للطرق المؤدية للجزيرة بالتعاون مع بلدية الكويت إلا أن هناك بعض المخالفين الذين يتعدّون ويتجاوزون القواعد والنظم التي تحافظ على الحياة البرية والساحلية بالجزيرة.