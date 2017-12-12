أكاديمية هندس إحدى المبادرات الوطنية لشركة طاقات

عبدالله الراكان

قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان أكاديمية «هندس» استهدفت قطاعا حيويا ومهما وهو القطاع الهندسي، لافتا إلى أن الأكاديمية ساهمت بالتعاون مع مجموعة الملا في توفير فرص وظيفية حقيقية وفعلية للمهندس الكويتي بالقطاع الخاص.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي لفعاليات أكاديمية «هندس» صباح أمس في فندق هوليدي، عبر المجدلي عن فخره بتخريج الدفعة الأولى من الشباب المتميز في أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية والذين تم اختيارهم بمعايير مهنية نسبة لكفاءتهم وجدارتهم وإمكانيتهم للعمل في إحدى الشركات الكويتية الرائدة والتي لها بعد تاريخي كبير، مضيفا أن تخريج دفعة من المهندسين بالتعاون مع شركة الملا الهندسية حقق أبعادا كثيرة على السوق الكويتي، حيث شكلنا نحن برنامج إعادة الهيكلة مع شركة الملا الهندسية شراكة متميزة لدعم المساهمات التدريبية للعمالة الوطنية في المجموعة ولاهتمامهم بالعنصر الوطني فقد حققت المجموعة جائزة الدولة في التدريب، وهذا ان دل فإنه يدل على اهتمامهم بالاستثمار بالعنصر البشري الكويتي مشيدا بالشراكة بين شركة طاقات لإدارة المشاريع الجهة المنفذة لجميع المشاريع المشتركة وبرنامج إعادة الهيكلة وبين مجموعة الملا والتي نرى من خلال كوادرها الوطنية المخلصة تطور مستمر بأفكار ابداعية شبابية مخلصة ومتميزة.

وأشار المجدلي إلى أن شركة طاقات لإدارة المشاريع تخصصت في تأهيل وتمكين العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وتميزت في أداء دورها من خلال العديد من المبادرات الرائدة والمتميزة.

فخر للقطاع الخاص

من جانبه، ألقى حسن زمان كلمة شركة الملا أشار فيها إلى حرص الشركة على دعم الشباب والمساهمة في صقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم، مشيدا بجهود أكاديمية هندس وتعاون برنامج إعادة الهيكلة.

وخاطب زمان خريجي وخريجات أكاديمية هندس بأنهم فخر للقطاع الخاص في الكويت، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية والمساهمة في تحقيق نهضة الكويت.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «طاقات» لإدارة المشاريع عبدالله الهاجري ان الشركة أطلقت مبادرات مجتمعية عديدة منها «أكاديمية هندس» والبرنامج الوطني للتأهيل والتوجيه الوظيفي «جاهزين» والذي انطلق قبل ثلاث أعوام ويهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص لما له دور كبير في دعم العجلة الاقتصادية للبلاد.

هذا ويختتم الموسم الثالث في 20 الجاري بتنظيمنا لملتقى التنمية المستدامة وتخريج كوكبة جديدة من منتسبي البرنامج، وكذلك أطلقنا هذا العام برنامج «مودة»، وهو البرنامج المتكامل لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا في موسمه الثاني والذي قام بتأهيل أكثر من 250 شابا وشابة من الشباب الكويتي للحياة الزوجية، ويختتم بإذن الله يوم 25 الجاري.

صناع المستقبل

من جهته، قال رئيس أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية م.طارق الدرباس ان أكاديمية هندس انطلقت كفكرة منذ العام 2014 وتحولت إلى واقع في العام 2016، وها نحن نودع العام 2017 بحفل تخريج كوكبة من المهندسين والمهندسات، قياديي المستقبل وصانعي نهضته، لافتا إلى أن برنامج الأكاديمية تضمن 20 ورشة تدريبية غطت الكثير من المهارات المهمة للمهندس القيادي الناجح بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع الحيوية (مستشفى جابر ـ جامعة الشدادية ـ مركز عبدالله السالم الثقافي ـ مشروع المصفاة الرابعة) ورحلة تدريبية خارجية نوعية إلى دولة قطر الشقيقة والاستفادة من تجربتهم التنموية، وتم الالتقاء بأكثر من 12 قيادات هندسية متميزة والاستفادة من تجربتهم القيادية، وكذلك اختبارات التقييم الوظيفي من شركة بروفايلز العالمية وجلسات التوجيه المهني بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع العمل التي قام بها مهندسو الأكاديمية.

بدورها، قالت م.فرح بوردحة في كلمة الخريجين ان أكاديمية هندس وشركة بدر الملا وشركة طاقات أتاحوا لهم فرصة ذهبية لتطوير مهاراتهم وتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع وهو ما يسهم في تطوير مستقبل الكويت.

وبينما عبرت بوردحة عن شكرها وتقديرها لكل من دعم هذا البرنامج، تمنت أن يستمر كل عام ليستفيد منه أكبر عدد من شباب الكويت، مضيفة «شبابنا يستاهلون بس عطوهم الفرصة».