تاناسي: رومانيا تثمن جهود صاحب السمو وتدعم مساعي الكويت في إحلال السلام محمد هلال الخالدي

عبّر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي عن سعادته بتمثيل حكومة الكويت في حفل السفارة الرومانية بعيدها الوطني، مضيفا ان العلاقات الكويتية ـ الرومانية قديمة جدا وتعود الى نحو ٥٥ سنة مضت، تم خلالها التوقيع على ٢٢ اتفاقية ثنائية تسير العلاقات بين البلدين، وتشمل مختلف القطاعات منها الاستثمار والصحة والدفاع والاستثمار المباشر والسياحة.

وأضاف الخبيزي في تصريح له على هامش الحفل، ان اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها مطلع العام المقبل حيث سيضع الاجتماع خارطة طريق للعلاقات الثنائية لعام ٢٠١٨، مبينا ان الكويت تضع العلاقات مع رومانيا على رأس أولوياتها في العام المقبل، لاسيما أن الحكومة الرومانية تعمل مع سفارتنا على البحث عن المواطن الكويتي المفقود وهي تولي هذا الموضوع أولوية، مشيرا إلى أن جهود البحث عن مواطننا مستمرة ولم تنته، وهناك فريق أمني كويتي يقوم بزيارة رومانيا للمشاركة في عمليات البحث والتحري، لافتا إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية إلى رومانيا قائمة، ومتوقع ان تتم مطلع العام المقبل بالتوازي مع اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

وبخصوص موقف رومانيا المؤيد لقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال الخبيزي إن الكويت لا تتدخل في علاقات الدول مع بعضها البعض، مضيفا أن المؤتمر الإسلامي في إسطنبول سيخرج بمواقف واضحة وسيتم تحديد الدول التي سيتم النقاش معها بهذا الخصوص، مبينا ان مجلس السفراء العرب في رومانيا ينشط حاليا لشرح الموقف الإسلامي للحكومة الرومانية.

وبخصوص موقف الاتحاد الأوروبي من القرار الأميركي، قال إن الاتحاد الأوروبي أعلن موقفه فورا ورفض هذا الاستعجال بنقل السفارة، واعتبار هذا القرار بأنه لن يخدم عملية السلام.

وحول أبرز محطات العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، تحدث الخبيزي عن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في الدولتين، كما لفت إلى أن هنالك دعوة موجهة إلى صاحب السمو لزيارة رومانيا وكذلك دعوة مماثلة لسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبانتظار تحديد الموعد.

وأشاد بالجهود الرومانية والسلطات المعنية في التحقيق بقضية اختفاء المواطن محمد طاهر البغلي.

وأبدى الخبيزي تطلعه لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وبين وزراتي الخارجية، إضافة إلى العمل على عقد الجولة الثانية من لجنة التعاون الاقتصادي والفني، مشيدا بالتسهيلات الممنوحة من قبل السلطات الرومانية بالموافقة على بناء مبنى السفارة الجديد.

وأشار إلى أن صادرات الكويت إلى رومانيا بلغت ما يقارب 2.5 مليون دولار أميركي، والواردات مبلغ ما يقارب 88 مليون دولار أميركي والتطلع إلى زيادته ليتناسب والعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين.

وأبدى رغبة الجانب الروماني في زيادة الهيئة العامة للاستثمار استثماراتها في رومانيا وهي موزعة ما بين أسهم وسندات وتبلغ 111 مليون دولار إلى مطلع هذا العام.

وأضاف «يقترح الجانب الروماني استخدام رومانيا لتسويق مشاريع الاستثمار الكويتية في أوروبا ودراسة جدوى إنشاء مكتب تجاري في العاصمة بوخارست».

من جهته، أعرب سفير رومانيا دانيل تاناسي عن سعادته بالعلاقات المتميزة التي تربط الكويت مع بلاده، وأكد دعم بلاده الكامل لجهود صاحب السمو في حل الخلافات في المنطقة، مشيدا بنجاح القمة الخليجية التي استضافتها الكويت مؤخرا.

وأضاف أن الكويت ستكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن خلال السنتين المقبلتين ابتداء من يناير المقبل، متمنيا النجاح الدائم لها في ديبلوماسيتها المعهودة، وأضاف أن بلاده ستواصل التعاون مع الكويت والعمل معها في نيويورك في حال تم انتخاب رومانيا كعضو في مجلس الأمن للعامين 2020 -2021 أيضا.

وفي تصريح للصحافيين على هامش الحفل، شدد السفير تاناسي على أن تصريح وزير الخارجية الروماني فيما يتعلق بقرار الرئيس الأميركي ترامب حول اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، أكد أنه تم إساءة فهمه، مؤكدا أن رومانيا تدعم حل الدولتين، وتؤكد على مسار الحل السلمي، لافتا إلى أن بلاده اعترفت بفلسطين كدولة منذ عام 1988، ولا تزال تعمل على ترسيخ السلام في المنطقة ودعم جهود حل الدولتين.

كما أوضح أن بلاده عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعمل جاهدة من أجل الانضمام لمنطقة شنغن، وأشار إلى أن المواطنين الكويتيين الذين لديهم تأشيرة شنغن صالحة وصادرة من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإمكانهم دخول رومانيا دون الحاجة لتأشيرة إضافية، مؤكدا أن بلاده ترحب بالسياح الكويتيين وتدعوهم للاستمتاع بما توفره من إمكانات سياحية رائعة، حيث الطبيعة الخلابة والجبال الساحرة والمواقع التاريخية وغيرها.