فرج ناصر

أشاد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي بالعاملين في المجال الإنساني لإغاثة المحتاجين والمتضررين وقدرتهم على الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية.

وقال الحساوي في كلمة في افتتاح «الدورة التدريبية: الوصول الآمن» بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان العاملين في المجال الإنساني حريصون على وضع البرامج للمحتاجين والتي من ضمنها توفير الغذاء والمأوى الآمن والدواء والتعليم لأبنائهم على الرغم من التعقد الأمني في بعض الأحيان وازدياد منسوب العنف.

واضاف ان التحدي ليس فقط احترام شجاعة العاملين في المجال الإنساني ولكن يتمثل أيضا في الإقرار بأن علينا واجبا لضمان حمايتهم أثناء أداء عملهم المتجرد من الأنانية.

وقال ان النزاعات المسلحة تسهم في يومنا هذا بنحو ٨٠% من الأزمات الإنسانية التي يتعرض لها البشر على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم وتتسبب في الهجرة الجماعية عبر البر والبحر مما يدعونا الى تأمين وصولهم الى بر الأمان وتوفير المأوى الآمن.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون في الكويت رالف وهبة ان الإحصائيات في النصف الاول من ٢٠١٧ اشارت الى قضاء اكثر من ١٠٠ عامل إنساني حياتهم خلال قيامهم بواجبهم الإنساني.

واضاف ان نسبة الوفيات ضمن صفوف المتطوعين والعمال الإنسانيين تزداد بشكل متزايد، مشيرا الى اهمية وجود المهارات لحماية أنفسهم وعدم تعريضهم للخطر.

وذكر وهبة أنه يتابع «بتقدير تحركات الهلال الأحمر الكويتي الميدانية على الساحات الإنسانية ومواكبتها للوضع الإنساني المتدهور والتعامل معه بمسؤولية وكفاءة عالية».