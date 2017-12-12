الديحاني: الرغبة الصادقة من عوامل النجاح للمبادر

الحشاش: التحلي بالصبر والتعلم من الأخطاء أمران مهمان للمبادرين عاطف رمضان

تطرقت الجلسة الحوارية الأخيرة ضمن فعاليات الملتقى العربي للقيادات الشابة التي عقدت امس الأول بعنوان «القيادة في مجالات مختلفة» الى تجارب ناجحة لمبادرين، حيث شارك فيها م.منار الحشاش الخبيرة في مجال التكنولوجيا، ورائد الأعمال مؤسس شركة بريلينت لاب ندا الديحاني، وأدار الجلسة سعد الأحمد.

وقد حضر فعاليات الملتقى شباب من 14 دولة عربية.

واستعرض رائد الأعمال مؤسس شركة بريلينت لاب، ندا الديحاني، تجربته في مجال ريادة الأعمال، مشيرا الى أن هناك تحديات شخصية واجهته في بداية تأسيس الشركة فيما يخص التغيير وتقديم استقالته من عمله للتفرغ لمشروعه وخوض تجربة جديدة، بالإضافة الى التحديات التي واجهته على مستوى مشروعه او شركته مثل دراسة واقع السوق والمنافسة وتقديم فكرة جديدة أو حل مشكلة.

ونصح الديحاني الشباب بالتحلي بالصبر خلال الانخراط في تنفيذ مبادراتهم او مشاريعهم، مضيفا أن كثيرا من أصحاب المشروعات الناجحة لم يكن لديهم خبرة او فكرة عن مشروعاتهم في بداية تنفيذها.

وقال ان من عوامل نجاح المبادر ان تكون لديه رغبة صادقة لخوض تجربته وإصرار على النجاح واثبات الذات وحل المشكلات التي قد تواجهه اثناء تنفيذ مشروعه.

وأشار الى ان شركة بريلينت لاب تعاملت مع 87 مشروعا منها 7 مشاريع فاقت مبيعاتها مليون دينار و14 مشروعا يتوقع لها تحقيق نتائج جيدة، مقارنة بالسوق الأميركي فإن كل 100 مشروع يكتب النجاح لمشروع واحد او مشروعين فقط.

التحلي بالصبر

من جهة أخرى استعرضت م.منار الحشاش تجاربها في مجال التكنولوجيا، خاصة التحديات التي واجهتها في بداية عملها منها وسائل الإقناع وتقديم ما هو جديد للسوق او تقديم مشروعك بطريقة مختلفة عن الآخرين.

وأضافت الحشاش ان التحلي بالصبر امر مهم للمبادرين في بداية عمله والاستماع الى نصائح الآخرين خاصة ذوي الاختصاص والتعلم من الأخطاء.

وقالت ان المبادر عليه بتقديم ما يحتاجه السوق او يعالج مشكلة نابعة من محيط دائرته وان يقوم المبادر باتخاذ قراراته بناء عن دراسات واقعية للسوق.