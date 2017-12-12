بحث وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم مع الأمين العام لهيئة التدقيق اليابانية كاتسورا ساكيورادا تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين لاسيما في المواضيع ذات الصلة بالعمل الرقابي.

وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات عصام المطيري في تصريح نقله بيان للديوان ان (المحاسبة) تلقى دعوة رسمية لزيارة هيئة التدقيق اليابانية للاطلاع على أحدث النظم الرقابية المتبعة وطبيعة العمل في الجهاز الياباني والهيكل التنظيمي المعمول به.

وأوضح ان المباحثات جاءت على هامش انعقاد الندوة العلمية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأسوساي) عن موضوع (تطوير وتجديد عمليات التدقيق - التدقيق على مدى الجاهزية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة) التي يستضيفها الديوان في الفترة من 10 الى 14 ديسمبر الحالي.

وأشاد المطيري بتجربة هيئة التدقيق اليابانية في مجال تعزيز عمليات التدقيق الشاملة على السياسات التي تنفذها الدولة بمختلف فئاتها وسعيها الدائم لتبادل التجارب والخبرات مع الأجهزة الرقابية الآسيوية والدولية بهدف تطوير وتحسين جودة التدقيق وزيادة مصداقية وفعالية تقارير التدقيق لديها.

من جانبه أكد ساكيورادا وفق البيان اهمية تبادل المعرفة في مجال التدقيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتحقيق اهداف انشائها.