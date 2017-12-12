الياسين: نركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في التعاطي مع الأشياء

رسالة المؤتمر العامة هي «الوطنية...أصالة الآباء... امتداد للأبناء»

العتيبي: «الإعلام» تدعم مبادرات المجتمع المدني المنسجمةمع رؤيتها

عاطف رمضان

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي) عن فعاليات دورته

الـ 15 للعام الحالي والذي سيعقد يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري بمسرح مكتبة البابطين بجانب المسجد الكبير الساعة الـ 5:30 مساء.

وكشف رئيس المؤتمر المحامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسين في مؤتمر صحافي أمس عن شعار الحملة الإعلامية والمؤتمر، مؤكدا أنهما مستمدان من مقولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «إن الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار وعلينا أن نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».

وأوضح أن المؤتمر الذي تعد «الأنباء» الراعي الإعلامي الرئيسي له سيكرم في نسخته لهذا العام 11 رمزا من الرموز الوطنية، مثنيا على حرص وسائل الإعلام على تغطية فعاليات المؤتمر مما يعزز عمق الدور الوطني والأبعاد المجتمعية والقيمية التي يؤديها مؤتمر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي».

وحول الشكل العام لإطار فعاليات المؤتمر وأنشطته التي انطلقت مطلع الشهر الجاري أفاد الياسين بأن اللجنة العليا وضعت العديد من الأنشطة التي تضمن للمؤتمر استمرارية النجاح والتواصل ومنها عرض فيلم وثاقي عن سير المكرمين بالمؤتمر - رحمهم الله.

ولفت إلى انطلاق «فعالية مسيرة رايد الدراجات النارية» الثالثة ١٦ ديسمبر الجاري الساعة 3 عصرا من شاطئ انجفة بالمسيلة باتجاه مجمع المروج، حيث تبدأ الفعالية هناك بمفاجآت سارة للحضور.

ولفت الياسين إلى تنظيم «اوبريت وطني مصور لعرضه في فعاليات المؤتمر، فضلا عن عمل فلاشات فيديو بالإنستغرام والتويتر والسناب شات ندعو من خلالها للمشاركة والإعلان عن المؤتمر ومناقب المكرمين بالإضافة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للأرض مساهمة من القائمين على المؤتمر وذلك عن طريق إنزال صور تجسد الجانب والحس الوطني».

وقال الياسين ان رسالة المؤتمر وأهدافه وغاياته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد ذلك المجتمع المتماسك والمتآخي والمتلاحم، مؤكدا أنه منذ أن انطلق المؤتمر في دورته الأولى وهو يعلي من قيمنا الوطنية الأخلاقية والمجتمعية خاصة تلك التي تزيد من لحمة أبناء الكويت وتجمعهم ولا تفرقهم، بمعنى التأكيد على المواطنة المتغلغلة بداخلنا جميعا ولكننا نسعى لنفض بعض الغبار عنها من خلال التأكيد على تخليصها من أي آثار للعصبية القبلية أو الطائفية أو السياسية أو العائلية.

‏‫ ومضى قائلا: دائما ما نركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في التعاطي مع الأشياء، سواء كانت وسطية الفكر والطرح أو وسطية العقيدة والسلوك، بمعنى الوسطية في كل شيء وهذا أكثر ما نركز عليه اتباعا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، واستمساكا بتقاليدنا الكويتية الأصيلة والعريقة.

وأفاد الياسين بأننا نسعى لتعميق جملة من الأهداف التي تنطلق من رسالة المؤتمر العامة وهي «الوطنية... أصالة الآباء... امتداد للأبناء» لذا تأتي الغايات متوافقة مع ذلك النداء والرسالة العامة من خلال تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت، ونشر معنى الوسطية والوطنية بين كافة أطياف المجتمع الكويتي، استحضار واستذكار سير وقدوات شخصيات وطنية أثرت وطنها ماديا ومعنويا، فضلا عن تعريف الشباب والأبناء بمناقب الآباء والأجداد ودعوتهم للاقتداء بهم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم أدبيات الحوار الإيجابي واحترام الرأي والرأي الآخر، وأخيرا نشر وتأصيل القيم الأخلاقية الراسخة في أعماق ووجدان أبناء الكويت وأجيالها المقبلة.

وكشف الياسين عن خصوصية المؤتمرات التي تنظمها اللجنة العليا واللجان الفرعية، حيث تحرص على تقديم وجبة شاملة تقدم أهم وأندر مقتنيات عظماء الكويت ممن يكرمهم المؤتمر كل عام وتشهد تلك المؤتمرات إقبالا كبيرا كل عام فضلا عن حجم الحضور الجماهيري الكبير الذي يلتف حول المحاضرات القيمية وسير حياة النخب المكرمة.

واكد أن من أبرز الأسباب التي يقف المؤتمر على تحقيقها سنويا هي المساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الدولة في تعزيز المواطنة والوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في تبيان مفهوم الوسطية والدعوة للاتزان في الدين، فضلا عن الاستفادة من سير رجالات ونساء الكويت المؤثرين في تاريخها وحث الشباب بالاقتداء بهم، والمساهمة في إبراز المواهب الشابة.

وأشاد الياسين بأعضاء اللجنة وهم الناشطة الوطنية المحامية كوثر عبدالله الجوعان، وم.سامي دعيج الفهد، وم.محمد عبدالعزيز الشطي، ووليد خالد حمادة ومنيرة خالد الحوال.

وزارة الإعلام

من جانبه، قال مدير ادارة التوجيه الاعلامي بقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الاعلام صالح العتيبي ان الوزارة تحرص على دعم مبادرات المجتمع المدني عبر رعايتها الاعلامية او دعمها الخدماتي او اللوجيستي لمثل هذه المبادرات.

وأضاف أن الوزارة راع رئيسي لهذا المؤتمر طوال فترة 14 سنة الماضية، مشيدا بنتائجه الإيجابية، حيث تنسجم محاوره مع توجهات الوزارة في تعزيز الانتماء والولاء للكويت وصيانة الوحدة الوطنية وتنمية الشباب وغرس القيم النبيلة لديهم وتعزيز الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف.

وفي الاطار ذاته شرح عضو لجنة الإشراف العليا للمؤتمر وليد حمادة مسيرة الدراجات النارية التي سيقوم بها بعض الهواة لهذه الرياضة من الشباب لرفع شعار المؤتمر، مشيرا الى انطلاق فعالية مسيرة «رايد الدراجات النارية» الثالثة يوم السبت المقبل الموافق ١٦ ديسمبر الجاري في تمام الساعة 3 عصرا من شاطئ انجفة بالمسيلة باتجاه مجمع المروج، حيث تبدأ الفعالية هناك بمفاجآت سارة للحضور.

وفي الإطار ذاته اعربت عضو لجنة الإشراف العليا للمؤتمر رئيس مجموعة «wish Together» لتنظيم المعارض والمسارح والمؤتمرات منيرة الحوال عن املها ان ينال تنظيم وترتيب ومضمون الملتقى اعجاب الجميع، مشيدة بنجاح الدورات السابقة للملتقى.

11 مواطناً رحلوا لرفيقهم الأعلى وتركوا بصمات مشرفة

وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر والتي تم تدشين حملتها الإعلامية قال رئيس المؤتمر المحامي يوسف الياسين ان اللجنة العليا ارتأت انتقاء نخبة من أبناء هذا الوطن الأبرار غرسوا فحصدوا وزرعوا فقطفنا وكانت لهم أياد بيضاء على صفحة وطننا الحبيب الكويت وهم:

1- المرحوم العم عبدالمحسن فيصل الثويني (الاقتصادي الخيري).

2- المرحوم العم عزت محمد جعفر (المستشار المعلم).

3- المرحوم طلال مبارك العيار (النائب الوزير).

4- المرحوم العم محمد صقر المعوشرجي (الوزير المقاوم الصامد).

5- المرحومة العمة حصة عبداللطيف الجسار (نموذج اجتماعي تربوي).

6- المرحوم العم يعقوب سلطان البصارة (آمر اللواء السادس).

7- المرحوم العم حمد عبدالله الجوعان (المحامي المشرع).

8- المرحوم الفريق متقاعد محمد عبدالعزيز البدر (صاحب الأوسمة والأنواط).

9- المرحوم الملا سالم علي الحسينان (التاجر الأمين).

10- المرحوم د.أحمد العيسى بشارة (البروفيسور العالم).

11- المرحوم العم سيد محمد حسن الموسوي (المعلم المدير).