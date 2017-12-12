خطوات كبيرة ستتخذها النقابات العربية واتحاد الصحافيين العرب لمواجهة العدوان الصهيوني

أشاد نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابوبكر بالإعلام الكويتي وجمعية الصحافيين الكويتية لتقديهم الدعم الكبير للقضية الفلسطينية منوها بجهود وفد الجمعية الى مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب في بغداد والذي رفض واستنكر القرار الأميركي بخصوص القدس.

وقال ابوبكر في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر الصحافيين العرب ان الوفد الكويتي كان داعما بشكل كبير للوفد الفلسطيني في مؤتمر بغداد الذي تناول ملف القدس وهو الدعم الذي طالما قدمته جمعية الصحافيين الكويتية لفلسطين في كل المحافل العربية والدولية.

وأوضح ان الوفد الكويتي هو الذي اقترح ان يرتدي أعضاء المؤتمر «الكوفية» الفلسطينية اثناء الاجتماعات، كما انه هو الذي اقترح ان تسمى الدورة المنعقدة في بغداد باسم دورة القدس وهم بذلك لهم الفضل الكبير في موضوع الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.

وأضاف: «نحن والجمعية الكويتية والشعب الكويتي لسنا شعبين شقيقين انما نحن شعب واحد وهم جسدوا ذلك من خلال دعمهم الكبير للموقف الفلسطيني في كل المحافل».

وقال ابوبكر فيما يخص بيان القدس الذي صدر عن مؤتمر الاتحاد العام للصحافيين العرب ان «البيان يعد انتصارا لفلسطين وللقدس وللصحافيين العرب الذين يمثلون ضمير الأمة العربية بعد ان انتفضوا وصرخوا بصوت عال بأن القدس هي عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية».

وأضاف: «نحن اليوم نشعر بان لدينا سندا قويا وكبيرا من كل الأمة العربية ومن ضمير الأمة العربية وشعوبها وصحافييها وهو ما يعزز قوتنا ويدفعنا الى المزيد من الخطوات».

ولفت الى ان الصحافيين العرب امام سلسلة خطوات كبيرة ستتخذها النقابات العربية واتحاد الصحافيين العرب في كل الدول العربية لمواجهة العدوان الصهيوني.

وكان البيان الختامي لاجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم لمؤتمر الاتحاد العام للصحافيين العرب قد شجب يوم امس القرار الأميركي بخصوص اعتماد القدس عاصمة لاسرائيل معلنا دعمه لنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال.

من جهة أخرى، اشاد البيان بالانتصار العراقي على التنظيمات الإرهابية وتحرير كامل الأراضي العراقية.

وتشارك الكويت بوفد إعلامي ممثلا عن الجمعية الكويتية للصحافيين برئاسة رابعة مكي وقد ساهم الوفد الى جانب أعضاء آخرين في صياغة بيان الاتحاد الخاص بالقدس فضلا عن صياغة البيان الختامي.