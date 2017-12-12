وجه التجمع الاسلامي السلفي رسالة الى زعماء العالم الاسلامي المجتمعين في تركيا ضمن فعاليات قمة التعاون الاسلامي مفادها ان اليهود المغتصبين قد احتلوا الارض الاسلامية وقاموا بتدنيس المسجد الاقصى، وكان تصديكم لهذا العدوان ليس بمستوى الطموح في الدفاع عن مقدسات المسلمين، خصوصا بعد تدنيس المسجد الاقصى وسفك دماء العرب والمسلمين ومصادرة ممتلكاتهم.

وقال التجمع الاسلامي السلفي في بيان اصدره امس: هاهي اميركا تقرر نقل سفارتها الى القدس، ويزعم رئيسها ان القدس ستكون عاصمة موحدة وأبدية لاسرائيل، مشددا على ان التصدي لهذا الاجراء يتطلب جهودا شرعية وفعالة في التصدي لهذا الموقف الخطير من اليهود ومن اميركا باستخدام كل ما تملكون من ادوات، واعلموا ان الله سينصركم (ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز).

واضاف التجمع في بيانه: يجب توجيه صفقات السلاح والعقود المختلفة العربية والاسلامية الى الدول الصديقة لقضية المسلمين الاولى، ونُشيد هنا بموقف الدول الاوروبية التي رفضت القرار الاميركي.

وطالب البيان بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والمسجد الاقصى وعدم التراخي في هذا الجانب.

واختتم البيان: ان الشعوب الاسلامية تعدادها حوالي مليار ونصف المليار تنتظر من قمة التعاون الاسلامي اعمالا وليس اقوالا وبيانات لم تعد كافية او ذات فائدة.