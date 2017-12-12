مريم بندق

وافق مجلس الخدمة المدنية على المكافآت المقترحة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين للقيام بأعمال إضافية والمقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وسيمنح المنتدبون في المكاتب الفنية بين 500 و600 دينار شهريا وكذلك رئيس ونواب معهد الكويت للدراسات القضائية والتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها وأعضاء نيابة التمييز وأيضا التفتيش القضائي على اعمال النيابة العامة.

ويمنح المنتدبون في جهاز حماية المديونيات العامة بين 1000 و1250 دينارا شهريا، وأيضا المنتدبون في اعادة هيكلة الشركات.

وفيما يلي الجدول التفصيلي لمكافآت الندب المقررة لأعضاء السلطة القضائية الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء في 26 يوليو الماضي: