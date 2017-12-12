رشيد الفعم

ثمّن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اختياره وزيرا للنفط والكهرباء.

وقدم الرشيدي في تصريح لـ«الأنباء» الشكر والثناء لهذه الثقة قائلا: سأكون ان شاء الله جديرا بها ويسعدني ان اكون عضوا في حكومة دولتنا لخدمة وطننا الغالي.

وحدد الرشيدي أولوياته في عدة أمور على رأسها دعم القطاع النفطي من خلال تنفيذ المشاريع العملاقة التي تدفع باتجاه تعزيز الاقتصاد الكويتي وتطويره.

وقال: انا ابن القطاع النفطي الذي تجاوزت فيه الثلاثين عاما في مختلف القطاعات وتملكني علاقات سأستغلها لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.