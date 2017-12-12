عبدالعزيز الفضلي

‏اعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.محمد الفارس عن بالغ تهانيه ومباركته للدكتور حامد العازمي على توليه حقيبتي التربية والتعليم العالي، متمنيا له التوفيق لما فيه صالح التعليم في الكويت.

وقال الفارس لـ «الأنباء»: ارجو مساندة ودعم د.العازمي للارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا ان كلا منا مكمل للآخر لخدمة بلدنا الحبيب الكويت.

وتقدم الفارس لكل من عمل معه من القيادات التربوية والتعليمية والمعلمين والإداريين بالشكر والعرفان على دعمهم ونصحهم وانتقادهم خلال فترة تولي الوزارة، مثمنا دور وسائل الاعلام والصحافة التربوية على نقلها الخبر بكل حيادية، الأمر الذي كان له أثر كبير خلال فترة عمله بالوزارة، واختتم الفارس تصريحه قائلا: «سامحوني على القصور».