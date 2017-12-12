هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن خالص تهانيه للوزراء بالثقة الكبيرة باختيارهم ضمن الحكومة الجديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وقال الحمود: إن الشعب الكويتي يتطلع إلى مرحلة تهدف إلى دفع عجلة التطوير والبناء في الكويت بما يواكب مجريات الحياة الحديثة، مؤكدا على الدور الفعال والمهم الذي تضطلع به المؤسسة التنفيذية في رسم مستقبل الكويت وأبنائها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكويت هي دولة المؤسسات والدستور والحريات التي تتباهى بشعبها أمام جميع دول العالم في مجال الديموقراطية.

وتمنى أن يحقق أعضاء الحكومة الجديدة بتعاون السلطة التشريعية الطموحات والتطلعات المرجوة للشعب الكويتي، خصوصا في هذه المرحلة، وأن يعمل الجميع للبناء الهادف وتحقيق التنمية والإنجاز، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن وأهله الكرام، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.