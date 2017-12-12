هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة خالد الروضان لنيله وللمرة الثانية ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لشغل حقيبة وزارة التجارة والصناعة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة م.فيصل الشرجي إن العاملين بالهيئة العامة للصناعة يأملون خيرا في استكمال ما تم البدء به من تغيير لمسار الصناعة للأفضل وذلك لجهوده المميزة خلال توليه وزارة التجارة والصناعة ورئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة والتي أثبت نجاحه خلالها، مطبقا بالفعل ما قاله وقت توليه الوزارة سابقا (بأنه لا وقت للترف وأنه سيباشر العمل فورا لما فيه مصلحة المواطنين لتسهيل الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال التجارية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وأنه سيعمل على الاجتماع مع قيادات الوزارة على ان يبدأ مما انتهى منه الآخرون) وبالفعل نجح الروضان نجاحا باهرا سواء في التجارة والصناعة او في وزارة الدولة لشؤون الشباب وخاصة عندما تكاتف مع المحبين لوطننا وأعاد الرياضة الكويتية لمسارها الطبيعي وتم رفع الإيقاف عنها.

وبين أن مجلس إدارة النقابة يجدد العهد ويمد يد العون للروضان لمساعدته في النهوض بالمؤسسة الصناعية بالكويت، ونأمل أن يكون خير سند في تحقيق مطالب النقابة وتطلعاتها التي تسعى دائما إلى نصرة الحق والدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين داخل الهيئة. وختم الشرجي مطالبا الوزير الروضان بالسعي لاعتماد التأمين الصحي لجميع موظفي الهيئة وتسكين الوظائف الاشرافية وتثبيت مدير عام لهيئة الصناعة من داخل الهيئة.