تحت رعاية وحضور نوري عبدالله العثمان (عميد عائلة العثمان) اختتمت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وعلومه الشرعية مسابقة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لحفظ القران الكريم وتجويده، والتي تنظمها المبرة في نسختها الثانية برعاية «ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان».

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي في تصريح إن المسابقة كانت بمشاركة عشرات الحفاظ والحافظات في إقبال كبير أكد على نجاح وأهمية المسابقة، خاصة أنها تستهدف أبناءنا من ذوي الإعاقة من حفظة كتاب الله ودارسيه.

وعقدت التصفيات يومي الأحد والاثنين 12 و13 نوفمبر الماضي في مدارس إدارة التربية الخاصة وفي مركز البروميناد الثقافي لطلبة إدارة التعليم الخاص لاختيار 150 حافظا وحافظة فازوا بالتصفيات.

وقد شهد الحفل كلمة لراعي المسابقة عميد عائلة العثمان نوري العثمان ألقاها نيابة عنه مدير دار العثمان، عبدالله العثمان حيث عبرت الكلمة عن الفخر والثناء على ما تم من أنشطة خلال المسابقة، لافتا إلى اهتمام وحرص العائلة على رعاية المسابقة سنويا وهي في نسختها الثانية وحققت هذا التقدم الملموس من حيث الأنشطة والمشاركة، مضيفا أن هذا العمل يضاف لسجل إنجازات مبرة المتميزين ممثلة في رئيس مجلس الإدارة يوسف الصميعي.