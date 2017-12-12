كرمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الفائزين بمسابقة «كليك» التي خصصتها الوكالة في زاوية «صورة اليوم» على موقعها الالكتروني للمصورين الهواة والمحترفين في الفترة من يوليو الى نوفمبر من العام الحالي.

وقام نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي بتسليم الفائزين بأفضل صورة شهرية عن الأشهر الخمسة المذكورة جوائزهم، مبينا ان الصور الشهرية الفائزة ستدخل في منافسات الفوز بجائزة أفضل صورة في العام 2017 وهي المسابقة التي تقيمها «كونا» سنويا.

وأعرب الفائزون عن فخرهم وسعادتهم بهذه اللفتة من وكالة «كونا» التي من شأنها ان تشجعهم على صقل مهاراتهم في مجال التصوير والعمل على تقديم الافضل في المسابقات المقبلة، مشيدين بهذه المسابقة التي من شأنها تشجيع المصورين الهواة في الكويت على التميز والابداع.

وقال الفائز بصورة شهر يوليو ناصر الفودري لـ «كونا» ان «هذا التكريم أثلج صدري، وهنا لا بد ان اشكر وكالة الأنباء الكويتية لأنها الجهة الوحيدة التي أعطتنا المجال لنشر صورنا»، معربا عن سعادته «بفوز صورته وبتقديره من الوكالة في مبادرة تستحق الشكر والثناء».

بدوره، أعرب الفائز بصورة شهر أغسطس مالك الهزاع في تصريح مماثل عن شكره لـ «كونا» على مبادرتها في دعم المصورين وإحياء هواية التصوير البيئي ما اسهم في إظهار بيئة الكويت بشكل جميل وجذاب.

وأكد الهزاع ان التكريم مهم جدا بالنسبة للمصور الهاوي إذ يعد إضاءة في سجله خاصة إذا كان من قبل جهات رسمية في الدولة.

من جانبها، عبرت الفائزة بصورة شهر أكتوبر أبرار الصخي في تصريح آخر عن سعادتها بتكريمها من قبل وكالة «كونا»، مؤكدة ان هذا التقدير يعد حافزا لها لتقديم الأفضل دائما.

يذكر انه يمكن المشاركة في مسابقة «صورة اليوم» عبر الضغط على أيقونة «كليك» على الصفحة الرئيسية لموقع وكالة «كونا» والتسجيل بالمسابقة بشرط استيفاء المعايير الفنية المشترطة لقبول المشاركة وهي ان تكون الصورة بصيغة jpg-jpeg وذات جودة متوسطة أو عالية على ألا يتجاوز حجم الملف 24 ميغابيكسل ويفضل أن تكون أفقية وملتقطة في الكويت على الا يكون مر على وقت التقاط الصورة اكثر من عام.

ويشترط ان تسلط الصورة الضوء على الجوانب الجمالية والجغرافية والثقافية في الكويت وإرفاقها بالتعليق شاملا المكان والزمان والحدث وتعريف من يظهر فيها على ألا يتم إرسالها في ملف يتضمن مجموعة صور مرتبطة بعضها ببعض مع أهمية كتابة البيانات الشخصية كاملة (الاسم الثلاثي ـ رقم الهاتف ـ البريد الإلكتروني).

وينبغي عدم التغيير الرقمي في الصورة أو إعادة ترتيب مكوناتها أو كتابة أي نص داخلها، ويجب ألا تكون منشورة في وسائل الإعلام المحلية أو العالمية أو المعارض باستثناء حساب التواصل الاجتماعي الخاص بصاحبها.

ويسمح للمشاركين بمعالجة الصور عبر تصحيح ألوانها أو تحويل الملونة منها إلى أبيض وأسود وإزالة بقع الغبار والخدوش، كما يسمح بتغيير درجة السطوع وتصحيح التفاوت الضوئي شريطة ألا يؤثر ذلك على محتواها مع إرفاق الصورة الأصلية مع المعدلة.

ويمكن إرسال الصورة عبر رابط «كليك» الموجود على موقع «كونا» الإلكتروني www.kuna.net.kw ولا يحق للمشارك إرسال أكثر من صورة واحدة في الأسبوع الواحد ويمنع إرسال الصورة نفسها أكثر من مرة.

وتشترط ادارة المسابقة ألا يقل عمر المشارك عن 21 عاما وأن تكون المشاركة من داخل الكويت فقط، ولا يحق له المطالبة بمقابل مادي أو الاعتراض في حال نشر الصحف أو أي جهة أخرى لتلك الصورة المنقولة عن صفحة «كونا».