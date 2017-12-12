قال الأمين العام للمجلس للأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الأمانة بصدد استخدام آلية جديدة لاختيار مشاريع خطة التنمية بهدف تحسين صنع القرار في تحديد واختيار تلك المشاريع.

وأضاف مهدي في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة امس الأحد بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة حول «دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الحكومية»، ان تلك الآلية ستتيح اختيار المشاريع ذات العوائد الاقتصادية مما سيحقق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأوضح ان هذه الآلية تتمثل في استخدام أحد الأنظمة والبرامج المستخدمة على مستوى العالم، مبينا ان الورشة ستساهم في إعداد طاقم مدرب على استخدام برنامج (كومفار) في إعداد وإدخال مشاريع خطة التنمية ليتسنى لهم تدريب الكوادر المعنية في قطاع التخطيط والمتابعة بالأمانة والجهات الحكومية الأخرى.

وذكر ان هذا التوجه سيساهم في حدوث ترشيد علمي لميزانية الكويت الخاصة المعنية بالمشاريع التنموية.

بدوره، قال المستشار في مكتب وزير المالية د.أحمد الكواز في كلمة مماثلة ان البرنامج يهدف إلى تعزيز دور تقييم المشروعات المحلية من خلال «فلترة» المشروعات للتأكد من جدواها المالي والاقتصادي حتى لا تكون المشاريع على المدى الطويل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

وأفاد الكواز بأن البرنامج المذكور معروف دوليا وتم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منذ سنوات، موضحا ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قامت بتوفير الإصدار المتعدد الاستخدامات من هذا البرنامج.

وقال ان الورشة التي تستمر أسبوعا سيتم خلالها التدريب على المفاهيم الأساسية لتقييم المشروعات والتدفقات الداخلة والخارجة ومناقشة تعديل أسعار السوق والتقييم الحقيقي للمشروع.