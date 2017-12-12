وزعت الكويت عن طريق جمعية الهلال الاحمر 30 الف ليتر من النفط الابيض على متضرري الزلزال في قضاء كلار باقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام في اربيل د. عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» ان الكويت تواصل تقديم المساعدات الاغاثية لمتضرري زلزال كردستان الذي تسبب في تشريد عدد كبير من العوائل ونظرا لحلول فصل الشتاء فقد تم توزيع النفط الابيض المقدم من قبل الهلال الاحمر الكويتي بالتنسيق مع نظيرتها العراقي على العوائل المتضررة.

وأوضح الكندري ان المساعدات الكويتية المقدمة للشعب العراقي تأتي تنفيذا للمبادرة الانسانية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتخفيف معاناة المنكوبين والمتضررين.

من جهته، قال مدير فرع السليمانية لجمعية الهلال الاحمر العراقي صلاح الدين صالح «قمنا اليوم بتوزيع 30 الف ليتر من النفط الابيض على متضرري الزلزال في ناحية (سرقلا) التابعة لقضاء كلار بمحافظة السليمانية وشمل التوزيع 750 عائلة متضررة من الزلزال لكل عائلة 40 ليترا».

وأعرب صالح عن شكره للكويت وجمعية الهلال الاحمر الكويتي لقيامها بتوزيع مواد التدفئة خصوصا مع حلول فصل الشتاء، مشيرا الى ان الكويت بادرت بتقديم المساعدات الانسانية منذ بداية الزلزال ومازالت مستمرة في تقديمها في شتى المجالات من خلال تغطية الكثير من المجالات منها الغذائية والاغاثية وحاليا النفطية على العوائل المتضررة.