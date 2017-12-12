أفادت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م.حميدة الخالدي بأن إدارة الإنشاءات والصيانة حصلت على شهادة الجودة العالمية الآيزو9001- 2015 ويأتي حصول الإدارة على تلك الشهادة نتيجة سعي أمين عام الجامعة بالإنابة والأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.آدم الملا الى تنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من قطاع المرافق.

وقالت الخالدي انه منذ حصول قطاع المرافق على شهادة الآيزو ومع تطبيق سياسة الجودة والتي منها التعامل بروح التعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة العمل وتلبية متطلبات العملاء والسعي لتجاوز توقعاتهم والالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية المقررة، جنت إدارات المرافق الآثار الإيجابية للشهادة كزيادة ورفع القدرة التنافسية وتحسين الصورة العامة، ورفع المستوى الأدائي للإدارات وتوثيق المستندات وجعلها في صورة مثالية واعتبارها دليلا إرشاديا.

وفي الختام، ثمنت الخالدي جهود د.آدم الملا وحرصه على حصول الإدارة على تلك الشهادة، وكذلك جهود فريق عمل إدارة الإنشاءات والصيانة الخاص بالآيزو برئاسة م. محمد محمود الكندري مراقب الصيانة والاخوة المهندسين أعضاء الفريق، كما نخص بالشكر مسؤول النظام بالأمانة العامة م. مريم يعقوب الرضوان.