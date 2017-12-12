استقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.عدنان الانصاري.

وجرى خلال اللقاء التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت وشقيقتها سلطنة عمان، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأكد النواف عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنيا للسفير الانصاري التوفيق والنجاح في جهوده من أجل الدفع بعلاقات الاخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير د.الانصاري الشيخ أحمد النواف على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الكويت وسلطنة عمان، والتعاون الكبير بينهما في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.