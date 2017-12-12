ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه ضمن الاستراتيجية المتبعة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجامعة لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية بهدف النهوض بالجانب التوعوي والإرشادي والوقائي للأمن والسلامة، وانطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الإخلاء الجماعي داخل المجتمع الجامعي وتعريف العاملين بجامعة الكويت بصفة خاصة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة على أهمية تلك التمارين وكيفية التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة في حال حدوث حريق.

نظمت إدارة الأمن والسلامة ورشة عمل حول «تمارين الإخلاء في حالات الطوارئ» وذلك أمس الاثنين الساعة 10.00 صباحا بمبنى إدارة مطبعة الجامعة بموقع الجامعة بالشويخ ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن استراتيجية إدارة الأمن والسلامة لنشر ثقافة التوعية الوقائية التي تؤمن بيئة السلامة والوقاية لجميع مرتادي الحرم الجامعي.

وتهدف إلى تعريف جميع العاملين بالجامعة من (طلاب وطالبات ـ موظفين - أعضاء هيئة تدريس) بكل الإجراءات السليمة التي يجب تطبيقها والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة نشوب حريق والآلية السليمة في التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة، واطلاعهم على عملية الإخلاء في حالات الطوارئ والشروط التي يجب أن تتوافر بمخارج الطوارئ والتدابير الواجب اتخاذها في المنشأة وكيفية التصرف عند سماع صافرة الإنذار ونقاط التجمع، وذلك من اجل توفير الحماية والوقاية والسلامة للأفراد داخل المجتمع الجامعي كافة، علما بان الإدارة تعمل على تقديم كل ما هو مفيد وجديد لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.