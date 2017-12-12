أعرب المخترع الكويتي، د. أحمد نبيل، اليوم الثلاثاء، عن بالغ سعادته لتمثيل دولة الكويت في اعمال القمة العالمية للابتكارات في لندن مع نخبة من المخترعين والمختصين في المجال الصحي من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور أحمد انه شرف كبير بالنسبة له الوقوف أمام صفوة من العلماء لشرح اختراعه الطبي وهو عبارة عن (منظار جراحي ذاتي التنظيف بمؤشر افتراضي ).

واضاف ان اختراعه الذي تم توثيقه باسمه سيوفر على جراحي المناظير الكثير من الوقت وايضا سيسهل من اجراء العملية ويحسن رؤية الجراح كونه يمتاز عن غيره من المناظير بتنظيف العدسة تلقائيا.

واشاد وزير الصحة البريطاني السابق اللورد دارزي أثناء كلمته الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد رغم صغر سنه ،ووصف اختراعه بأنه احد اهم الاختراعات ليس فقط في دوله الكويت ودول مجلس التعاون بل في العالم لما يقدمه من تسهيلات غير مسبوقه للجراحين في غرف العمليات.