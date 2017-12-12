القاهرة- هناء السيد

اختتمت فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية الـ44 لاتحاد الموزعين العرب، بمدينه السلام شرم الشيخ، التي عُقدَت تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافه بجمهوريه مصر العربية، بحضور ممثلين للأعضاء بالاتحاد، بمشاركه رؤساء ومدراء شركات التوزيع في الصحف المصرية والصحف العربية ومدير إدارة التوزيع والإشتراكات بجريده "الأنباء" هاني فتوح.

وأجرت الجمعية العمومية انتخاباتها التي انتهت بفوز مدير إدارة التوزيع والاشتراكات هانى فتوح، على منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب، ونال سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف، منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للمره الثالثة على التوالي. وفوز رجب محمدي المدير العام للإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام نائباً للرئيس.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتوزيع الكتب والمطبوعات والصحف والمجلات والدوريات التي تصدر في البلدين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسهولة توزيعها في كلا البلدين فور صدورها.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس ابراهيم الغمري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع، وعن الجانب السعودي حمد بن عبد الله البكر مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع.