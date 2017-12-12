أكدت الاختصاصية الكويتية في الطب النووي، د.سميرة التيلجي، اليوم الثلاثاء، أن الخدمات الطبية التي تقدمها البلاد لمرضى السرطان تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

وقالت التيلجي التي تعمل كاختصاص أول طب نووي في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء في الكويت، على هامش مشاركتها في المؤتمر الخليجي السابع للطب النووي الذي بدأ أعماله في مسقط أول أمس الاحد، إن الكوادر الطبية العاملة في مجال علاج السرطان بشتى أنواعه في الكويت تتميز بالخبرة العلمية على مستوى عال وبتدريب عالمي مستمر بهدف الوصول إلى رعاية صحية مميزة.

وأضافت: "أن مجال الطب النووي لم يغفل الاهتمام بالصيادلة المتخصصين في مجال جلب المواد المشعة لعلاجات السرطان الذي يعد رافدا مهما في دعم الرعاية الصحية التي تقدم للمرضى".

وذكرت أن حجم الإصابات بالسرطان بالكويت آخذ في تزايد لاسيما في الصدر لدى النساء والرئة لدى الرجال إضافة إلى أن الإصابات أيضا شملت البروستات والغدة الدرقية والدم، مبينة أن تلك الإصابات لم تقتصر على الكويت فقط بل شملت كافة دول العالم.

ولفتت إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى تلك الأمراض السرطانية في العالم ليس معروفة إذ يرجح البعض أن تكون بسبب التلوث البيئي، والآخر يعزو ذلك إلى الأطعمة والجينات والفيروسات.