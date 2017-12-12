أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الاسكاني الدفعة الرابعة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (276) قسيمة بمساحة2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 1998/6/30 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/14 2017/12/17 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /18-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 / 20-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.

وأشارت السكنية إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وذكرت بأنه على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 18 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وأكدت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه أسماء المواطنين كما أوردتهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 قيس حبيب عون المطوع

0002 احمد جاسم محمد سليمان

0003 جاسم حمد جاسم محمد الغانم

0004 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر

0005 غانم حمد خلف عبدالله العدواني

0006 خالد احمد محمد بن سلامه

0007 هادي فهاد محمد حصوان العجمي

0008 محمد عبدالله خميس العجمي

0009 محمد عبدالرحمن محمد الفيلكاوي

0010 عمر احمد عبدالله بوعباس

0011 محمد سند مبارك الهاجري

0012 عبدالله نافل عبدالله العازمى

0013 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان

0014 فاضل عباس مطر حسين

0015 فوءاد علي خميس علي

0016 حمد مطلق فهاد العازمي

0017 محمد مرزوق سيف حرجان

0018 ايوب حسين محمد علي

0019 فايز مزيد صقر العازمى

0020 حمدان صالح حمدان الغريب

0021 جابر فهيد جارالله العجمى

0022 اسامه سامي محمد الصالح

0023 يوسف يعقوب محمد غريب

0024 عبدالرحمن محمد جاسم الخنفر

0025 هادي احمد لزام الرشيدي

0026 محمد سعدي عبيد المطيري

0027 ناصر شافي سالم العجمي

0028 هادي محمد هادي العتيبي

0029 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي

0030 مشعل عيسى محمد حسن

0031 محمود مهدي علي طاهر

0032 خالد عبدالهادي عواض المطيري

0033 سعود ناصر منصور الدوسري

0034 مشعل حمد نافع الرشيدي

0035 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي

0036 انور علي حسين بوحمد

0037 انور عوض زايد العازمي

0038 ناصر حمود سالم مبارك الحربي

0039 باني عبدالهادي سعيد العازمي

0040 وليد مبارك راضي حسين المزيد

0041 مرزوق سعد زيد العازمي

0042 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى

0043 حشان قبلان محمد العجمي

0044 عدنان حسن حسن المهنا

0045 حمد باني قماد الهاجري

0046 محمد مقبل سالم الدماج

0047 احمد عبدالرحمن علي البداح

0048 ناصر فهد محمد الدوسرى

0049 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن العبدالكريم

0050 مشعل جمعان عشبان العازمي

0051 حسين عبدالكريم محمد بن علي

0052 محمد عنان عرار العجمي

0053 حسين فهد حسين العجمى

0054 سعود جلال محمد العتيبي

0055 قيس عبدالعزيز صالح الحرب

0056 عمران موسى حسين دشتي

0057 عمران مفلح دهلوس هادى

0058 ناصر خالد سعد

0059 حسين عبدالسيد غلوم الفيلكاوي

0060 حسين فهد شارع العجمي

0061 محمد ماثل مثيب العتيبى

0062 خالد شخير نغيمش المطيري

0063 هشام مبارك راضي المزيد

0064 عبداللطيف سعد سعد فهيد العازمي

0065 شافي فهد عبيد العجمي

0066 طارق عبداللطيف سالم عبدالرزاق

0067 صباح مبارك هاضل الجلاوي

0068 ثامر فهاد فالح العازمى

0069 احمد مفلح شويمي العازمي

0070 فهد شخير نغيمش المطيرى

0071 حسين محمد مصبح العازمى

0072 ناصر حسين محسن العجمى

0073 فهد منصور سليمان حمد بورسلي

0074 مصبح مطلق سعد العازمي

0075 مشاري خالد سعران المطيري

0076 احمد عبدالعزيز عثمان ابراهيم العيسى

0077 محمد حسين مناحي المطيري

0078 سعود سالم سعد الشقان

0079 نادر عبدالله محمد الحسن

0080 راشد سعد فهد البوص

0081 محمد شباب غريب السعيدي

0082 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي

0083 محمد عباس حيدر حسين

0084 فلاح سعد طينان الهاجري

0085 عثمان ابراهيم ناصر العسكر

0086 مشعل فالح منصور عليان

0087 عبدالله ابراهيم غزاى العتيبي

0088 اسامه بندر عبدالله يوسف

0089 غانم حمود سعدون الطشه

0090 مسفر سالم محمد مهدى

0091 عبدالناصر عبدالله يوسف احمد

0092 وائل جمعه محمد الياسين

0093 محمد مطلق مرزوق المطيرى

0094 محمد نهار محمد العجمى

0095 خالد مسفر عايض الدوسري

0096 فهد عبدالله محمد مشعان

0097 محمد ناصر سالم العجمى

0098 مبارك عبدالرسول سمير هذال

0099 مبارك سلمان مبارك الاشقر

0100 احمد نصار متعب العدواني

0101 خالد فالح فهيد العازمي

0102 ناصر عوض بداح الهاجري

0103 عايد سعود حجنف المطيري

0104 حمد نهار محمد علي

0105 فهد راشد فهد العجمى

0106 محمد مبارك سعد العازمى

0107 بدر عوض ضويحي العنزي

0108 فرحان سالم فرحان العجمي

0109 نزال نداء رشيد المطيري

0110 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر

0111 خالد محمد مبارك محمد الهاجري

0112 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشراح

0113 سعد عبدالرحمن محارب المحارب

0114 نبيل عبدالعزيز ياسين الغربللى

0115 خالد لطس مدغم مرزوق

0116 حبيب فالح على العازمى

0117 عياد عايد عياد المطيري

0118 مدعث سعد حماد العجمي

0119 احمد رشيد فهد الضرباح

0120 فلاح نهار محمد حزام العجمي

0121 انور سليمان ناصر الشمري

0122 وليد محمد سعد العربيد

0123 شاكر محمود محمد غلوم

0124 سالم عويد عوض العنزى

0125 عبدالله عبدالحميد عبدالله بن ناجى

0126 على حميد على حسين

0127 يوسف عجمى سلمى المطيرى

0128 حامد عبدالعزيز محمد الهزاع

0129 طارق يوسف محمد التكرونى

0130 راشد سالم عبدالله الهاجرى

0131 عماد يوسف ناصر يوسف اللهو

0132 محسن فهد غصن العجمي

0133 مسلم صبيح مسير عكاش

0134 محمد مشارى رمضان مشارى

0135 فهد محمد سليمان السردى

0136 محمود محمد علي البلوشي

0137 محمد فرج محسن المطيرى

0138 نواف على حسن حسين

0139 حديد محمد حديد الرشيدى

0140 خالد ناصر فهد براك المطيرى

0141 عبدالله بداح حمد جدعان بداح

0142 صالح علي علي عبدالعزيز الهزاع

0143 فهد على راشد الردعان

0144 عمر سعود عبدالله العنزى

0145 ناصر عبيد مسند النومس

0146 محسن ودعان عايد السبيعى

0147 متعب صالح جفران مجبل

0148 احمد فهيد غملاس الخرينج

0149 فالح محمد شبيب العجمى

0150 نواف لافي عيد ساير

0151 نبيل احمد عبدالكريم البدر

0152 احمد فالح متعب البصمان

0153 نواف بدر عبدالرحمن حسن الفيلكاوي

0154 خالد ابراهيم محمد عبدالرحمن

0155 عبدالرسول عبدالامير مكي طه

0156 خالد خليفه سيف مبارك

0157 سالم احمد سالم بوغيث

0158 عيسى عبدالله عيسى الجناع

0159 متعب غشيم راشد المطيرى

0160 فهد جراد فهد فرج

0161 ردن ماجد فهاد المطيري

0162 راشد سعد محمد العجمى

0163 فهد عبدالله محسن العجمى

0164 ايمن عباس حسين الخضارى

0165 اياد عبدالله حسين الرشيد

0166 محمد مطر عجيل العنزى

0167 فهد سيف سحيم العجمى

0168 خالد ناصر تركي المجاوب

0169 محمد فهيد فهد الدوسرى

0170 احمد ابراهيم حسن عبدالله الشطي

0171 فارس موسى موسى عيسى

0172 يوسف رجا طعمه الخالدى

0173 هزاع خلبف عوض القحص

0174 غانم طرقى غانم العنزى

0175 سعود مقحم غلاب المطيرى

0176 خالد مصطفى محمد الكندرى

0177 بدر سعود شبيب عصمان السهلى

0178 حمود ناصر سيف السامح

0179 نايف طلق فالح المطيرى

0180 عبدالله حمود سعد الرشيدى

0181 بتال عبدالله بتال الديحانى

0182 سعود علوش سعود المطيرى

0183 مبارك فهد راجح الدوسرى

0184 احمد على حمد العازمى

0185 وحيد مبارك فهد الضويحى

0186 بندر برغش حمود الشمرى

0187 جاسم عبدالرزاق محمود الحسن

0188 خالد غازى سالم الهاجرى

0189 مسلط عبدالله حمود الهاجرى

0190 فريح منصور محمد الفريح

0191 ابراهيم محمد خالد العدسانى

0192 حسين عبدالرضا عباس البلوشى

0193 طارق ناصر عوض الحربى

0194 فهد عبدالرحمن محارب المحارب

0195 على طالب على عبدالكريم

0196 عيد فراج عيد الهدبه

0197 عادل مبارك مهنا السحيب

0198 منصور محمد عياد الرشيدى

0199 على محمد حامد المطيرى

0200 فالح خالد مبارك مياح

0201 سعود خلف سعود المطيرى

0202 مشعل محمد حسن الجعيدى

0203 هزاع غزاى غازى هليل

0204 مسعود محمد عنيزان العجمى

0205 مشعل جاسم محمد الصومالى

0206 يعقوب يوسف خلف الحماد

0207 محمد مفلح مبارك الرشيدى

0208 احمد نادر عبدالله حداد

0209 احمد سليمان مطلق مرزوق العازمى

0210 خالد عبدالله حمد الريش

0211 جراح راكان مكراد المكراد

0212 عادل مطلق صنيدح المطيرى

0213 سلطان فلاح سلطان المطيرى

0214 مضحى فلاح مضحى العازمى

0215 نايف على نشمى الضفيرى

0216 سهيل محمد راشد سعد العجمى

0217 عايض جمال عايض العتيبى

0218 بدر محمد غازى العتيبى

0219 سيف بدر سيف المطيرى

0220 فرحان ضعيان امحيبس العنزى

0221 محمد خلف على السعدى

0222 بدر فهد سالم العنزى

0223 سلطان صالح جارالله العجمى

0224 احمد على ناشي البصمان

0225 بدر عكرش عيد محمد

0226 فيصل سعيد مريبد المطيرى

0227 تركى حمدان مزيد الرويعى

0228 خليل رمضان شلاح السعيدى

0229 يوسف اسماعيل محمد الخالدى

0230 سعود صفران حريبى فهيد الرشيدى

0231 احمد محياء دلاج العيبانى

0232 غالى فالح دليم العازمى

0233 ثلاب راشد ثلاب العازمى

0234 محمد هلال بادي عاصي الشمري

0235 محمد سعد رومي زيد المطيري

0236 ناصر مبارك عبدالله سلمان العتيبى

0237 خليل ابراهيم جاسم اسماعيل

0238 على عبدالله مهنا السبيعى

0239 حمد عبدالهادى حضرم الشامرى

0240 طلال محمد مبارك العازمى

0241 عبدالله سالم محمد العجمى

0242 فلاح صقر فالح المطيرى

0243 نصار عوده خالد حجاب العنزى

0244 رائد مزعل دهش الفضلى

0245 بدر فهد عايض الرشيدى

0246 محمد على حسين رمضان جمعه

0247 عادل علي مهنا عبدالحي

0248 سلامه صالح عوض بشير

0249 سعد عيسي عبدالله الانصاري

0250 سامى محمد على الكندري

0251 مشعل عبدالله عتيق الديحانى

0252 عباس خليل ابراهيم الفودرى

0253 احمد جابر سعيد الهاجرى

0254 سابق ضيدان بجاد سابق

0255 حامد خالد دويحان الرشيدى

0256 يوسف حزمان فالح الميع

0257 حمود ناصر تركى العتيبى

0258 سعد راشد سعد العازمى

0259 احمد محمد عبدالرحمن الخميس

0260 عادل محمد حسن الزيد

0261 مشعل غازى حمود العازمى

0262 طلال ابراهيم احمد محمد الفيلكاوي

0263 سعد عبدالله عواض المطيرى

0264 سليمان دخيل مطلق الخزام

0265 محمد عبدالله عايض العتيبى

0266 عبدالله مجبل علي فجحان

0267 عبدالله مشعل ظاهر العنزى

0268 حسين على محمد عبدالله الحمادي

0269 جابر فالح محمد عجاج العازمى

0270 ماجد عبدالرزاق حبيب مجيد

0271 عبدالله مبارك طلق الرشيدى

0272 بندر فيحان جاعد المطيري

0273 عبدالله عبدالهادي صغير العجمي

0274 عصام ابراهيم عبدالعزيز الحسون

0275 عبدالله محمد هجاج داهوم

0276 عبدالعزير حربي محمد الزعبي