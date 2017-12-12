أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الاسكاني الدفعة الرابعة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (276) قسيمة بمساحة2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 1998/6/30 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/14 2017/12/17 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /18-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 / 20-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.
وأشارت السكنية إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وذكرت بأنه على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 18 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وأكدت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه أسماء المواطنين كما أوردتهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 قيس حبيب عون المطوع
0002 احمد جاسم محمد سليمان
0003 جاسم حمد جاسم محمد الغانم
0004 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر
0005 غانم حمد خلف عبدالله العدواني
0006 خالد احمد محمد بن سلامه
0007 هادي فهاد محمد حصوان العجمي
0008 محمد عبدالله خميس العجمي
0009 محمد عبدالرحمن محمد الفيلكاوي
0010 عمر احمد عبدالله بوعباس
0011 محمد سند مبارك الهاجري
0012 عبدالله نافل عبدالله العازمى
0013 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان
0014 فاضل عباس مطر حسين
0015 فوءاد علي خميس علي
0016 حمد مطلق فهاد العازمي
0017 محمد مرزوق سيف حرجان
0018 ايوب حسين محمد علي
0019 فايز مزيد صقر العازمى
0020 حمدان صالح حمدان الغريب
0021 جابر فهيد جارالله العجمى
0022 اسامه سامي محمد الصالح
0023 يوسف يعقوب محمد غريب
0024 عبدالرحمن محمد جاسم الخنفر
0025 هادي احمد لزام الرشيدي
0026 محمد سعدي عبيد المطيري
0027 ناصر شافي سالم العجمي
0028 هادي محمد هادي العتيبي
0029 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي
0030 مشعل عيسى محمد حسن
0031 محمود مهدي علي طاهر
0032 خالد عبدالهادي عواض المطيري
0033 سعود ناصر منصور الدوسري
0034 مشعل حمد نافع الرشيدي
0035 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي
0036 انور علي حسين بوحمد
0037 انور عوض زايد العازمي
0038 ناصر حمود سالم مبارك الحربي
0039 باني عبدالهادي سعيد العازمي
0040 وليد مبارك راضي حسين المزيد
0041 مرزوق سعد زيد العازمي
0042 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى
0043 حشان قبلان محمد العجمي
0044 عدنان حسن حسن المهنا
0045 حمد باني قماد الهاجري
0046 محمد مقبل سالم الدماج
0047 احمد عبدالرحمن علي البداح
0048 ناصر فهد محمد الدوسرى
0049 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن العبدالكريم
0050 مشعل جمعان عشبان العازمي
0051 حسين عبدالكريم محمد بن علي
0052 محمد عنان عرار العجمي
0053 حسين فهد حسين العجمى
0054 سعود جلال محمد العتيبي
0055 قيس عبدالعزيز صالح الحرب
0056 عمران موسى حسين دشتي
0057 عمران مفلح دهلوس هادى
0058 ناصر خالد سعد
0059 حسين عبدالسيد غلوم الفيلكاوي
0060 حسين فهد شارع العجمي
0061 محمد ماثل مثيب العتيبى
0062 خالد شخير نغيمش المطيري
0063 هشام مبارك راضي المزيد
0064 عبداللطيف سعد سعد فهيد العازمي
0065 شافي فهد عبيد العجمي
0066 طارق عبداللطيف سالم عبدالرزاق
0067 صباح مبارك هاضل الجلاوي
0068 ثامر فهاد فالح العازمى
0069 احمد مفلح شويمي العازمي
0070 فهد شخير نغيمش المطيرى
0071 حسين محمد مصبح العازمى
0072 ناصر حسين محسن العجمى
0073 فهد منصور سليمان حمد بورسلي
0074 مصبح مطلق سعد العازمي
0075 مشاري خالد سعران المطيري
0076 احمد عبدالعزيز عثمان ابراهيم العيسى
0077 محمد حسين مناحي المطيري
0078 سعود سالم سعد الشقان
0079 نادر عبدالله محمد الحسن
0080 راشد سعد فهد البوص
0081 محمد شباب غريب السعيدي
0082 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي
0083 محمد عباس حيدر حسين
0084 فلاح سعد طينان الهاجري
0085 عثمان ابراهيم ناصر العسكر
0086 مشعل فالح منصور عليان
0087 عبدالله ابراهيم غزاى العتيبي
0088 اسامه بندر عبدالله يوسف
0089 غانم حمود سعدون الطشه
0090 مسفر سالم محمد مهدى
0091 عبدالناصر عبدالله يوسف احمد
0092 وائل جمعه محمد الياسين
0093 محمد مطلق مرزوق المطيرى
0094 محمد نهار محمد العجمى
0095 خالد مسفر عايض الدوسري
0096 فهد عبدالله محمد مشعان
0097 محمد ناصر سالم العجمى
0098 مبارك عبدالرسول سمير هذال
0099 مبارك سلمان مبارك الاشقر
0100 احمد نصار متعب العدواني
0101 خالد فالح فهيد العازمي
0102 ناصر عوض بداح الهاجري
0103 عايد سعود حجنف المطيري
0104 حمد نهار محمد علي
0105 فهد راشد فهد العجمى
0106 محمد مبارك سعد العازمى
0107 بدر عوض ضويحي العنزي
0108 فرحان سالم فرحان العجمي
0109 نزال نداء رشيد المطيري
0110 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر
0111 خالد محمد مبارك محمد الهاجري
0112 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشراح
0113 سعد عبدالرحمن محارب المحارب
0114 نبيل عبدالعزيز ياسين الغربللى
0115 خالد لطس مدغم مرزوق
0116 حبيب فالح على العازمى
0117 عياد عايد عياد المطيري
0118 مدعث سعد حماد العجمي
0119 احمد رشيد فهد الضرباح
0120 فلاح نهار محمد حزام العجمي
0121 انور سليمان ناصر الشمري
0122 وليد محمد سعد العربيد
0123 شاكر محمود محمد غلوم
0124 سالم عويد عوض العنزى
0125 عبدالله عبدالحميد عبدالله بن ناجى
0126 على حميد على حسين
0127 يوسف عجمى سلمى المطيرى
0128 حامد عبدالعزيز محمد الهزاع
0129 طارق يوسف محمد التكرونى
0130 راشد سالم عبدالله الهاجرى
0131 عماد يوسف ناصر يوسف اللهو
0132 محسن فهد غصن العجمي
0133 مسلم صبيح مسير عكاش
0134 محمد مشارى رمضان مشارى
0135 فهد محمد سليمان السردى
0136 محمود محمد علي البلوشي
0137 محمد فرج محسن المطيرى
0138 نواف على حسن حسين
0139 حديد محمد حديد الرشيدى
0140 خالد ناصر فهد براك المطيرى
0141 عبدالله بداح حمد جدعان بداح
0142 صالح علي علي عبدالعزيز الهزاع
0143 فهد على راشد الردعان
0144 عمر سعود عبدالله العنزى
0145 ناصر عبيد مسند النومس
0146 محسن ودعان عايد السبيعى
0147 متعب صالح جفران مجبل
0148 احمد فهيد غملاس الخرينج
0149 فالح محمد شبيب العجمى
0150 نواف لافي عيد ساير
0151 نبيل احمد عبدالكريم البدر
0152 احمد فالح متعب البصمان
0153 نواف بدر عبدالرحمن حسن الفيلكاوي
0154 خالد ابراهيم محمد عبدالرحمن
0155 عبدالرسول عبدالامير مكي طه
0156 خالد خليفه سيف مبارك
0157 سالم احمد سالم بوغيث
0158 عيسى عبدالله عيسى الجناع
0159 متعب غشيم راشد المطيرى
0160 فهد جراد فهد فرج
0161 ردن ماجد فهاد المطيري
0162 راشد سعد محمد العجمى
0163 فهد عبدالله محسن العجمى
0164 ايمن عباس حسين الخضارى
0165 اياد عبدالله حسين الرشيد
0166 محمد مطر عجيل العنزى
0167 فهد سيف سحيم العجمى
0168 خالد ناصر تركي المجاوب
0169 محمد فهيد فهد الدوسرى
0170 احمد ابراهيم حسن عبدالله الشطي
0171 فارس موسى موسى عيسى
0172 يوسف رجا طعمه الخالدى
0173 هزاع خلبف عوض القحص
0174 غانم طرقى غانم العنزى
0175 سعود مقحم غلاب المطيرى
0176 خالد مصطفى محمد الكندرى
0177 بدر سعود شبيب عصمان السهلى
0178 حمود ناصر سيف السامح
0179 نايف طلق فالح المطيرى
0180 عبدالله حمود سعد الرشيدى
0181 بتال عبدالله بتال الديحانى
0182 سعود علوش سعود المطيرى
0183 مبارك فهد راجح الدوسرى
0184 احمد على حمد العازمى
0185 وحيد مبارك فهد الضويحى
0186 بندر برغش حمود الشمرى
0187 جاسم عبدالرزاق محمود الحسن
0188 خالد غازى سالم الهاجرى
0189 مسلط عبدالله حمود الهاجرى
0190 فريح منصور محمد الفريح
0191 ابراهيم محمد خالد العدسانى
0192 حسين عبدالرضا عباس البلوشى
0193 طارق ناصر عوض الحربى
0194 فهد عبدالرحمن محارب المحارب
0195 على طالب على عبدالكريم
0196 عيد فراج عيد الهدبه
0197 عادل مبارك مهنا السحيب
0198 منصور محمد عياد الرشيدى
0199 على محمد حامد المطيرى
0200 فالح خالد مبارك مياح
0201 سعود خلف سعود المطيرى
0202 مشعل محمد حسن الجعيدى
0203 هزاع غزاى غازى هليل
0204 مسعود محمد عنيزان العجمى
0205 مشعل جاسم محمد الصومالى
0206 يعقوب يوسف خلف الحماد
0207 محمد مفلح مبارك الرشيدى
0208 احمد نادر عبدالله حداد
0209 احمد سليمان مطلق مرزوق العازمى
0210 خالد عبدالله حمد الريش
0211 جراح راكان مكراد المكراد
0212 عادل مطلق صنيدح المطيرى
0213 سلطان فلاح سلطان المطيرى
0214 مضحى فلاح مضحى العازمى
0215 نايف على نشمى الضفيرى
0216 سهيل محمد راشد سعد العجمى
0217 عايض جمال عايض العتيبى
0218 بدر محمد غازى العتيبى
0219 سيف بدر سيف المطيرى
0220 فرحان ضعيان امحيبس العنزى
0221 محمد خلف على السعدى
0222 بدر فهد سالم العنزى
0223 سلطان صالح جارالله العجمى
0224 احمد على ناشي البصمان
0225 بدر عكرش عيد محمد
0226 فيصل سعيد مريبد المطيرى
0227 تركى حمدان مزيد الرويعى
0228 خليل رمضان شلاح السعيدى
0229 يوسف اسماعيل محمد الخالدى
0230 سعود صفران حريبى فهيد الرشيدى
0231 احمد محياء دلاج العيبانى
0232 غالى فالح دليم العازمى
0233 ثلاب راشد ثلاب العازمى
0234 محمد هلال بادي عاصي الشمري
0235 محمد سعد رومي زيد المطيري
0236 ناصر مبارك عبدالله سلمان العتيبى
0237 خليل ابراهيم جاسم اسماعيل
0238 على عبدالله مهنا السبيعى
0239 حمد عبدالهادى حضرم الشامرى
0240 طلال محمد مبارك العازمى
0241 عبدالله سالم محمد العجمى
0242 فلاح صقر فالح المطيرى
0243 نصار عوده خالد حجاب العنزى
0244 رائد مزعل دهش الفضلى
0245 بدر فهد عايض الرشيدى
0246 محمد على حسين رمضان جمعه
0247 عادل علي مهنا عبدالحي
0248 سلامه صالح عوض بشير
0249 سعد عيسي عبدالله الانصاري
0250 سامى محمد على الكندري
0251 مشعل عبدالله عتيق الديحانى
0252 عباس خليل ابراهيم الفودرى
0253 احمد جابر سعيد الهاجرى
0254 سابق ضيدان بجاد سابق
0255 حامد خالد دويحان الرشيدى
0256 يوسف حزمان فالح الميع
0257 حمود ناصر تركى العتيبى
0258 سعد راشد سعد العازمى
0259 احمد محمد عبدالرحمن الخميس
0260 عادل محمد حسن الزيد
0261 مشعل غازى حمود العازمى
0262 طلال ابراهيم احمد محمد الفيلكاوي
0263 سعد عبدالله عواض المطيرى
0264 سليمان دخيل مطلق الخزام
0265 محمد عبدالله عايض العتيبى
0266 عبدالله مجبل علي فجحان
0267 عبدالله مشعل ظاهر العنزى
0268 حسين على محمد عبدالله الحمادي
0269 جابر فالح محمد عجاج العازمى
0270 ماجد عبدالرزاق حبيب مجيد
0271 عبدالله مبارك طلق الرشيدى
0272 بندر فيحان جاعد المطيري
0273 عبدالله عبدالهادي صغير العجمي
0274 عصام ابراهيم عبدالعزيز الحسون
0275 عبدالله محمد هجاج داهوم
0276 عبدالعزير حربي محمد الزعبي