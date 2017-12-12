فرج ناصر

توجهت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات، د جنان بوشهري، بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على ثقته الغالية وكذلك الشكر لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإتاحته الفرصة لها لخدمة الكويت وأهلها ، داعية الله أن يوفقها وأعضاء الحكومة لما فيه خير للوطن.

وأضافت أن وزير الإسكان السابق ياسر ابل والمسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الإسكانية وأعضاء مجلس الأمة قطعوا خطوات كبيرة وبذلوا جهودا جبارة لوضع حلول للقضية الإسكانية، مؤكدة أنها ستعمل لاستمرار عجلة توزيع القسائم والوحدات السكنية بما يساهم في توفير مساكن ملائمه للمواطنين والمواطنات.

وقالت :"لأن قطاعي المواصلات والاتصالات احد ركائز إصلاح وتطوير البنية التحتية للدولة ورافد مهم للاقتصاد الوطني وخطط تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي فإننا نهدف إلى الارتقاء بهاتين القطاعين لتحقيق المزيد من التطور بسواعد القائمين عليهما .