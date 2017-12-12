بعث سمو نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة والتي حازت ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جاء فيها: بمناسبة نجاح سموكم بعون الله وتوفيقه في تشكيل الوزارة الجديدة والتي حازت ثقة حضرة صاحب السمو أميرالبلاد المفدى حفظه الله ورعاه فإنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث لسموكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات مقدرين في هذا المقام جهودكم الحثيثة.

وإذ يطيب لنا أن نبارك لسموكم فإننا نسأل المولى جلت قدرته أن يعينكم على تحمل تبعات الأمانة الكبيرة التي أنيطت بكم في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة ويسدد على دروب الخير خطاكم ويكلل بالنجاح جهودكم بالتعاون مع الأخوة الكرام أعضاء حكومتكم الموقرة لأجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي تحقيقا لطموحات أميرنا المفدى كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على كويتنا الغالية أمنها ورخاءها وأن يديم عليها الازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لراعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السموالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني".

كما بعث سمو نائب الأمير ببرقيات تهنئة إلى الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الاميري بتكليفهم للوزارة الجديدة. أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته بالثقة الغالية التي أولاها إياهم أميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد وثقة سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك ، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم في تحمل أعباء مسؤولياتهم الوطنية الكبيرة وأن يكلل بالنجاح جهودهم لأجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبه الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للوطن وقائدا للعمل الإنساني.