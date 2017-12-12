تقدم رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس بالتهنئة الى الوزراء على الثقة الغالية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد التي تعد وسام على صدور الجميع ، مؤكدا قدرة التشكيل الحكومي بقيادة سمو الشيخ جابر المبارك على تحمل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم في مرحلة تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني خلف قيادتنا الحكيمة.

وطالب البسيس في تصريح صحافي الوزراء وضع المطالب النقابية العادلة ضمن اولويات المرحلة المقبلة والعمل من خلال سياسة الباب المفتوح والاستماع الى كافة هموم ومشاكل الموظفين في الدولة فلاتوجد تنمية بلا عنصر بشري يعمل من خلال منظومة وقوانين ولوائح كما تلزمه بالواجبات والضوابط تضمن له في الوقت ذاته حقوقه ومكتسباته الوظيفية ، مشيرا الى ان هناك العديد من المطالب العمالية التي تأخر تنفيذها سنوات عديدة بسبب عدم تعاون بعض المسئولين من جهة واللوائح والقوانين القديمة التي لم تعد صالحة لمواكبة متطلبات المرحلة والتي تحتاج الى اعادة نظر من كافة الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة.

وأوضح البسيس أن الاتحاد لديه خطة يسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزراء والمعنيين لاقرار الحقوق المشروعة التي طال انتظارها وباتت تؤرق كافة العاملين في الدولة ومنها البدلات والحوافز والكوادر الوظيفية واعادة النظر في نظام البصمة الذي يشكل عائق كبير امام بعض الشرائح ممن يتسم عملهم بالميداني والموقعي بالاضافة الى العديد من القضايا والملفات العمالية الاخرى ، مؤكدا الثقة الكبيرة في التشكيل الحكومي الذي يضم نخبة متميزة من الكوادر الوطنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة كل في مجاله بما يعطي مؤشرات ايجابية بقدرتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية خلال المرحلة المقبلة .