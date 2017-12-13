الخضر: جيوش العالم تتجه إلى التكنولوجيا فيما يتعلق بالمعدات والآليات الحديثة

الدوسري: المعرض يسهم في تبادل الخبرات لتحقيق منظومة دفاعية وأمنية شاملة

عبدالهادي العجمي

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ان الجيوش في العالم أصبحت تتجه اتجاها كبيرا إلى التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالمعدات والآليات الحديثة.

جاء ذلك في تصريح له للصحافيين عقب افتتاحه معرض الخليج للدفاع والطيران في أرض المعارض والذي أقيم تحت رعاية النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وعدد من كبار قادة الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإطفاء.

ووصف الفريق الخضر المعرض بالمتطور جدا وخاصة ان عدد الشركات المشاركة 130 شركة من كبرى الشركات ومن مختلف دول العالم.

ولفت الخضر إلى ان نسبة المشاركة في المعرض هذا العام اكبر من العام الماضي بنسبة 30% وهذا يدل على حرص الشركات العالمية على المشاركة في المعرض والذي سيتم من خلاله نقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من جميع دول العالم إلى الكويت.

ونقل الفريق الخضر تحيات النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد للقائمين على المعرض.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن المعرض يعد فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال التسليح والابتكارات العسكرية، كما انه فرصة لتبادل الخبرات والآراء حول المعدات والأسلحة المعروضة تحت سقف واحد، حيث يختصر جهد السفر والتنقل بين دول كثيرة للتعرف على ما تنتجه من معدات وأسلحة.

وأشاد الدوسري بالأجنحة المشاركة في المعرض والشركات المتخصصة في المجالات الأمنية والدفاعية، لافتا الى ان المعرض يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، كما يخدم المعرض الاقتصاد الكويتي ومختلف أجهزة الدولة مثل وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء للاندماج والتعاون وتبادل الخبرات والمشورة فيما بينهم حول التجهيزات المطلوبة لتحقيق منظومة دفاعية وأمنية شاملة.

وتوجه بالشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على إقامة مثل هذه المعارض كما نبارك لمعاليه ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح على تجديد ثقة القيادة السياسية، داعيا الله ان يوفقهم في مهمتهم لرفعة وتقدم دولتنا الكويت كما نبارك للحكومة ثقة صاحب السمو.

من جهته، قال معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين العميد الركن علي الشنفا ان المعرض بنسخته لهذا العام يسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من ناحية جذب معظم مصنعي الشركات الرائدة في مجال الدفاع الخاص لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، كما سيقدم أيضا عرضا كبيرا من تقنيات الدفاع التي تستخدمها وزارة الدفاع في الوقت الحالي.

وذكر ان المعرض سيستمر 3 أيام لشركات في مجال الدفاع من شركات على سبيل الحصر من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين وكندا والدنمارك وكازاخستان وكوريا والكويت وليتوانيا وهولندا والنرويج ورومانيا وروسيا وإسبانيا والسويد وجناح كبير من تركيا.

وأكد أن من أهداف المعرض دعوة الشباب المواطنين لزيارة المعرض لمساعدتهم في بلورة قرار بدأ حياتهم المهنية مع القوات المسلحة من حيث إطلاعهم على أحدث معدات الدفاع التي تتوافر في أي مكان في العالم وأساليب استقطابهم عبر هيئة الخدمة الوطنية من خلال التحدث وجها لوجه مع ممثلي القوات المسلحة الكويتية الخبراء في استخدام أحدث المعدات والأساليب العسكرية، وذلك لتشجيعهم على الانضمام إلى القوات المسلحة الكويتية.

ومن جانبه، أكد مدير «تي ان تي» للصناعات جاستين ويب أن هذا المعرض يعتبر أكبر معرض دفاعي تجاري يعقد في تاريخ الكويت، كاشفا في الوقت نفسه ان نسبة النمو في حجم المشاركة بهذا المعرض بنسخته الرابعة بلغت 30% عن النسخة الماضية.

وأشار الى ان الشركات المشاركة ستقوم بعرض أحدث التقنيات والوسائل الحديثة والتكنولوجية المتقدمة والمستخدمة حاليا في المجال الدفاعي والتي تلبي احتياجات وزارة الدفاع الكويتية، وأضاف ان المعرض يسعى كجزء من أهدافه للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وذلك من خلال جذب أكبر وأبرز شركات الصناعات الدفاعية مما يساعد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حديث.