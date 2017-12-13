عبدالرحمن: الجهاز أثبت كفاءة عالية في كشف أدق التفاصيل.. ومررنا عليه 20 سيارة في اليوم الأول لتشغيله

الخميس: 5 شاشات عرض تقدم تحليلاً مفصلاً عن الأماكن المشتبه بها بالسيارة



بناء على توجيهات المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بالإسراع في تشغيل جهاز(cip300) في منفذ النويصيب، أعلن مراقب جمرك النويصيب محمد عبدالرحمن أنه تم تشغيل جهاز الفحص الإشعاعي للسيارات منذ الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه تم تمرير 20 مركبة مشتبه بها في اليوم الأول لتشغيله، مؤكدا أنه أثبت بالدليل القاطع كفاءته في كشف أدق التفاصيل داخل المركبة، لا سيما قطع الغيار الأصلية والمقلدة. وأكد السيد محمد عبدالرحمن أن الجهاز يشكل إضافة كبيرة لعمليات التفتيش والحد من كافة أنواع المواد الممنوعة والمحظورة، لافتا إلى أن الجهاز يحدد نوعية المواد المحظورة عبر إشارات محددة تشير إلى أماكنها داخل السيارة التي تحوم حولها الشكوك، مضيفا: وانطلاقا من هذه الإحداثيات نكلف فنيين داخل المنفذ بالتعامل مع الأماكن المشتبه بها للتأكد من حقيقة اذا كان بها مواد محظورة من عدمه.

واعتبر أن كفاءة الجهاز وقدرته على كشف الممنوعات بكافة صورة تصل إلى نسبة 100%، مؤكدا أن تقنية الجهاز قادرة على تحقيق الهدف المرجو منه وهي تحديد الأجسام الغريبة في المركبات.

من جهته، أشار عضو لجنة الإعلام الجمركي ومساعد مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس إلى أن تقنية عمل الجهاز وقدرته الفائقة على الكشف الدقيق لجميع محتويات المركبات المشتبه بها يساهم في تيسير وتسريع إجراءات التفتيش وتقليص المدة الزمنية للفحص، لافتا إلى أن جميع المركبات التي تمر عبر المنفذ الجمركي لا يتم عرضها على الجهاز إنما يتم تفعيل ذلك في حالة واحدة وهي اشتباه المفتش في المركبة وبالتالي يقوم بتمريرها على الجهاز الإشعاعي.

وأوضح الخميس أن الجهاز أثبت كفاءة عالية خلال فترة اختباره قبل دخوله الفعلي إلى الخدمة يوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى أن الجهاز لديه القدرة على اكتشاف جميع المواد المخدرة والمهربة والمقلدة داخل السيارة ويقدم تحليلا مفصلا عن الأماكن المشتبه بها، مشيرا إلى أن الجهاز يستخدم كأداة مساندة للمفتش لتمكنه من فحص السيارات المشتبه بها فقط من خلال تمريرها على الجهاز ومن ثم فحصها وإظهار كافة مكوناتها.

وأشار إلى أن جهاز فحص السيارات يشتمل على سير نقل الحركة التي تمر خلاله السيارة دون السائق، وغرفة خاصة بمكونات الجهاز تحتوي على كل اللوحات الإلكترونية والكهربائية الحساسة الخاصة بتشغيل الجهاز، وغرفة تشغيل الجهاز وتحتوي على كل الأجهزة الأمنية والرقابية لحركة سير المركبات منذ بداية مرورها على الجهاز حتى خروجها عبر كاميرات المراقبة و5 شاشات خاصة لتحليل صورة السيارة التي تم فحصها، إلى جانب غرفة خاصة بانتظار أصحاب السيارات أثناء عملية الفحص.

وأوضح عضو لجنة الإعلام الجمركي أنه تم تأهيل المفتشين والموظفين للتعامل مع الجهاز والوقوف على طبيعة عمله بالتعاون مع إدارة المشروع والشركة المستثمرة (جلوبال) ومديرة مركز التدريب والتطوير لولوه الحوالة.

بدوره، أكد عضو لجنة الإعلام الإلكتروني الجمركي والمنسق العام لشؤون المنافذ طلال العيدان، بدء التشغيل الفعلي لجهاز الفحص الإشعاعي للسيارات (cip300) في منفذ النويصيب بعد الانتهاء من جميع الأمور الفنية والتدريبية الخاصة بالجهاز الأحدث في العالم الذي يستطيع أن يكشف كل الممنوعات المهربة بهيكل السيارة حتى إن كانت مخبأة بطريقة سرية.