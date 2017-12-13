سعيد مصطفى رئيساً للاتحاد للمرة الثالثة

القاهرة ـ هناء السيد

اختتمت فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية الرابعة والأربعين لاتحاد الموزعين العرب بمدينة شرم الشيخ، والتي عقدت تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة بجمهورية مصر العربية بحضور ممثلين لأعضاء الاتحاد، ومشاركة رؤساء ومديري شركات التوزيع في الصحف المصرية والصحف العربية ومدير إدارة التوزيع والاشتراكات في «الأنباء» الزميل هاني فتوح.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن فوز رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف المصرية الزميل سعيد عبده مصطفى بمنصب رئيس مجلس الإدارة للمرة الثالثة على التوالي، بينما فاز مدير إدارة التوزيع والاشتراكات في «الأنباء» الزميل هاني فتوح بعضوية مجلس الإدارة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقية بين جمهوريــــــة مصـر العربية والمملكة العربية السعودية لتوزيع الكتب والمطبوعات والصحف والمجلات والدوريات التي تصدر في البلدين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسهولة توزيعها في كلا البلدين فور صدورها.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع م.إبراهيم الغمري، وعن الجانب السعودي مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع حمد بن عبدالله البكر.