استقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف في مكتبه بديوان عام المحافظة كلا من الشاعر يوسف الشطي والفنان بشار الشطي، وذلك تقديرا لجهودهما في تسجيل أغنية خاصة من محافظة حولي مهداة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأكد المحافظ أهمية الفنون بشكل عام، حيث تعد تراثا وحضارة مهمة تتناقلها الأجيال، فضلا عن اهتمام الكويت ودعمها للفنون والثقافة.

وأوضح ان الأغنية المهداة لصاحب السمو هي تقدير وعرفان لدور سموه البارز عبر مسيرته على مستوى الدولة وعلى المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القائمين على العمل الفني المتميز والخروج به على هذا النحو الذي يليق بشخصية صاحب السمو ومواقفه الحكيمة في الأزمات المحلية والعربية والدولية.