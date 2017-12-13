بشرى شعبان

أعربت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن شكرها للثقة التي أولتها لها القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيرها في الحكومة الجديدة، راجية من المولى عز وجل ان يعينها على ان تكون على قدر الثقة وان تقدم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن. وأكدت الصبيح في تصريح صحافي انها ستعمل خلال الفترة المقبلة بكل جهد واجتهاد إبرارا بقسمها بتأدية أعمالها بالإخلاص والأمانة، كما ستعمل بكل طاقتها على تلافي اي ملاحظات وردت اليها في مختلف الجهات التي تخضع لإشرافها من قبل جميع الأجهزة الرقابية وكذلك الملاحظات الواردة اليها من اخوانها نواب مجلس الأمة.

ووعدت الصبيح بمواصلة سعيها لإحداث التطوير المطلوب سواء على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين او انجاز المعاملات واستكمال مشاريع الميكنة التي تضمن سهولة الإنجاز وسرعته وتوفير الوقت والجهد على المراجعين واضعة نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن.