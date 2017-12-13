أكد وزير الإعلام محمد الجبري أمس انه لن يألو جهدا في خدمة هذا الوطن وقيادته وشعبه في سبيل الازدهار والتقدم الدائم لهذا البلد المعطاء.

وأعرب الجبري في تصريح صحافي بمناسبة تعيينه وزيرا للاعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد المعلن أمس عن عظيم شكره وخالص امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الثقة التي تم منحه إياها بتعيينه وزيرا للاعلام.

وقال ان هذه الثقة الغالية تعد وساما على صدري، داعيا الله ان يكون عند حسن ظن القيادة السياسية وعند حسن ظن الشعب الكويتي قولا وعملا.

وأضاف انه انطلاقا من ان هذه المسؤولية تكليف لا تشريف فإن هناك استحقاقات جدية ومحورية تبدأ من خلال تطوير آلية ومنهجية الإعلام المحلي خصوصا بعد الطفرة التقنية التي يشهدها العالم بشكل متسارع، مؤكدا ان هذا التطوير يبدأ من الفهم الحقيقي والجاد للواقع الإعلامي ومدى ارتباطه بلغة العصر الحديث عبر شبكة الإنترنت واتصالها بوسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكد انه لن يدخر جهدا في تصحيح ومعالجة الأخطاء والمخالفات في وزارة الإعلام التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة وتقارير الاجهزة الرقابية الأخرى مشيرا إلى انه يمد يد التعاون للنواب لتطوير وتحديث التشريعات التي من شأنها الانطلاق نحو اسلوب جديد للمضي قدما نحو اعلام عصري وحديث ومستنير.

وكشف الجبري عن اعتزامه تقديم رؤية حديثة لتطوير الإعلام بغية تعزيز وتشجيع صناعة ورسالة الإعلام للارتقاء بهذا القطاع ليكون قادرا على منافسة الأسواق الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع كذلك لتعاون الوزارة وكافة وسائل الإعلام مع مؤسسات الدولة ومع المجتمع ككل بكافة عناصره وأطيافه بهدف تعزيز وتطوير دور الإعلام ورسالته الإيجابية في المجتمع الكويتي في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ودينية.

وبين ان هذا التعاون يهدف أيضا إلى تطوير وتحسين صورة الكويت في علاقتها مع العالم الخارجي من خلال اعلام هادف ومستنير يستند إلى الشفافية وتوافر المعلومات ودقتها وحرية تداولها ويركن إلى الموضوعية وتحري الحقيقة والمصداقية ويعمد إلى النقد البناء الذي يبرز الإيجابيات وينتقد السلبيات بموضوعية لعلاجها وتصحيحها.