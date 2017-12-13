سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، تبرع دولة الكويت بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي إلى نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عمر عبدي، وذلك لدعم أنشطته وتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين.

وقال السفير العتيبي مساء امس الثلاثاء، إن هذه المساهمة تأتي مواصلة لجهود دولة الكويت الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة هناك.

واكد الشراكة المتينة في المجال الإنساني والإغاثي التي تربط دولة الكويت بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

من جانبه شكر عبدي حكومة دولة الكويت على مساهماتها السخية ومساندتها ودعمها المستمر لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في الدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أهمية العمل الذي تقوم به اليونيسيف للمحافظة على جيل من الأطفال من الضياع نظرا لانعدام الفرص التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم.