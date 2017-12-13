أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، توقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول في مجالات النقل الجوي خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمفاوضات الخدمات الجوية (ايكان 2017) في سيريلانكا.

وقالت الإدارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود بحث خلال المؤتمر المذكور الذي أقيم في العاصمة كولمبو مع وزير النقل والطيران المدني السيريلانكي نيمال سيريبالا سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وأضافت أن الوفد الكويتي الذي ترأسه الشيخ سلمان الحمود عقد عدة اجتماعات ثنائية مع الدول المشاركة في المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع وتحديث مذكرات تفاهم مع كل من كازاخستان وأفغانستان ونيجيريا وسلطنة عمان تم فيها تعيين الناقلات الجوية لكل بلد وتحديث وتحديد الجوانب التشغيلية.

ويعنى مؤتمر (ايكان) الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) سنويا بتناول مجالات التعاون بين دول الأعضاء التي من شأنها عقد وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي تنظم حقوق النقل الجوي بينها.

وعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان (أيكان: مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية) خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري واستهدف تيسير المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن الخدمات الجوية بين الدول الأعضاء في منظمة (الإيكاو).

وشاركت في مؤتمر هذا العام 77 دولة وعقدت بعض النقاشات حول الاتجاهات الراهنة في تنظيم سياسات النقل الجوي وتحريره بما يتماشى مع توجيهات الأيكاو ذات الصلة كما يوفر المؤتمر للدول الأعضاء منتدى للاطلاع على أحدث التوجهات ومناقشة القضايا التي تؤثر على صناعة الطيران المدني داخل كل منها.