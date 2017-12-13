استقبل محافظ الفروانية بدولة الكويت الشيخ فيصل الحمود سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت طارق القوني بمناسبة استلام مهام عمله تبادل الطرفان الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين حيث أكد المحافظ على عمق العلاقات الكويتية المصرية ورسوخها بين البلدين مشيدا بالدور الرائد الذي تلعبه جمهورية مصر العربية تجاه الاشقاء العرب في مختلف الميادين والعلاقات التاريخية التي تربطها مع الكويت وحرص القيادتين على توطيد الروابط والتماسك والتلاحم في العديد من القضايا التي تمر بها المنطقة والبحث عن الحلول الصائبة لجميع المشاكل والانفتاح في شتى المشروعات المستقبلية من اجل مستقبل أفضل للبلدين الشقيقين.

من جهته شكر السفير القوني الشيخ فيصل الحمود على حسن الترحيب والحفاوة ومشاعره الصادقة تجاه مصر وشعبها .

من جانب آخر استقبل الشيخ فيصل الحمود عدد من القيادات الآمنية بوزارة الداخلية حيث أكد المحافظ على أن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار لراحة المواطنين معربا عن تقديره لجهود ويقظة رجال الأمن وأثره الإيجابي في تحقيق أمن وأمان الأهالي والمقيمين في أنحاء البلاد.