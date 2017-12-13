أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية توفير نحو 1000 طن من البصل التركي "بسعر أقل من السوق المحلي وبجودة عالية" وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف رئيس الاتحاد علي الكندري في مؤتمر صحفي اليوم ان الاتحاد يسعى لحل المشاكل التي قد تواجه المواطنين والمساهمين مؤكدا قدرته على حل أي أزمة معنية بالسلع الاستهلاكية.

وأوضح ان الاتحاد (التعاونية) قام بالتواصل مع الدول المصدرة للبصل قبل استيراد كمية البصل المذكورة للمقارنة بين أسعارها وضمان توافرها في السوق المحلية بكميات كافية وأسعارة تنافسية مشيدا بدور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير هذه السلعة في الأسواق.

وأشار إلى ان الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني لوضع خطط للمخزون الاستراتيجي من الأمن العذائي للمواطنين في حال حدوث أي أمر طارئ.

وحول انجازات اتحاد الجمعيات التعاونية خلال الفترة الماضي قال الكندري ان الاتحاد تمكن من تخفيض المصاريف العمومية وتسديد مديونيته لوزارة التجارة البالغة 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 3ر18 مليون دولار أمريكي).

وأضاف ان الاتحاد تمكن أيضا من تخصيص مركز تدريبي لأعضاء الجمعيات الجدد فضلا عن دعم الوظائف الوطنية لحديثي التعيين بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.