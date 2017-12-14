الكندري:«الدرة» جاهزة وننتظر موافقات الدول التي ستجلب منها العمالة المنزلية

نعمل على ضمان المخزون الإستراتيجي لـ 10 أصناف رئيسية لمدة 6 أشهر





محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أنه تم توقيع عدة عقود مع موردين من تركيا لتوفير ما يقارب ألف طن من البصل بجودة عالية جدا وبأسعار تنافسية وبأقل مما هو موجود في السوق بكثير، وذلك انطلاقا من حرص الاتحاد على حل مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار البصل.

وبين أنه على الرغم من كون الاتحاد غير معني بشأن الخضراوات وأصنافها وليست من الاختصاصات التي تقع ضمن إطار مسؤولياته، فإننا قمنا بعقد اجتماعات سريعة لمحاولة احتواء المشكلة والاتصال مع عدد من الموردين في الدول المصدرة للإسراع في توفير المنتج للسوق المحلي، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه وزير التجارة خالد الروضان في عملية التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة وإعطاء الثقة لاتحاد الجمعيات التعاونية للإسراع في احتواء هذا الأمر بدعم مباشر من سمو رئيس الوزراء الذي أبدى حرصا كبيرا على مصالح المواطنين.

وأشاد الكندري بدور بموقف رؤساء الجمعيات ودعمهم اللامحدود لحل الأزمة ووقوفهم إلى جانب الاتحاد من خلال تقديم كل التسهيلات، مثمنا دور المدير العام للاتحاد الذي أشرف بشكل مباشر على توريد المنتج إلى السوق المحلي من خلال زيارته إلى الدولة المصدرة والتحقق من مستوى المنتج.

وكشف عن تقديم الاتحاد مقترحا إلى وزارة الشؤون لتعديل بعض البنود الخاصة بعملية اختيار المرشحين للعمل في الوظائف بالجمعيات التعاونية وبما يتناسب مع احتياجات تلك الجمعيات واختصاصاتها خصوصا بعد بروز خلل في عملية الترشيح خلال الفترة الماضية بما يتناسب مع حاجات الجمعيات.

وأشار الكندري إلى مخاطبة الاتحاد للمجلس البلدي لأخذ موافقته في توفير مكاتب بالجمعيات التعاونية لشركة «الدرة» لجلب العمالة، متوقعا أن تتم الموافقة وافتتاح المكاتب خلال الأشهر القريبة القادمة، مبينا ان الشركة جاهزة للعمل ونحن اليوم ننتظر موافقات الدول والسفارات التي سيتم جلب العمالة المنزلية منها، وأن التأخير ليس من الشركة بل إن الأمر متعلق بتلك المراسلات.

وكشف عن اجتماعات قائمة بين اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون ووزارتي التجارة والدفاع المدني ورؤساء ومديري الجمعيات التعاونية لوضع خطط بما يتعلق بالمخزون الإستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا حرص وتفاعل جميع الجهات المعنية في الوصول إلى الهدف المحدد لضمان توفير المخزون الإستراتيجي من المنتجات الاستهلاكية حتى 6 أشهر في الأسواق التعاونية لعشرة أصناف رئيسية بخلاف الأصناف التي توفرها إدارة التموين.

وأعلن الكندري عددا من الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية متمثلة في تقليل المصاريف العامة للاتحاد وتسديد مديونية الاتحاد البالغة 5.6 ملايين لوزارة التجارة باستثناء 200 ألف دينار لصالح وزارة المالية إلى جانب إلغاء عقد المخازن الذي كان يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الاتحاد بقيمة 16 الف دينار سنويا، وكذلك الاستغناء عن العمالة الزائدة، كما تمت الموافقة على إقامة مركز تدريب للتعاونيين الجدد ودعم الوظائف الوطنية لحديثي التعيين بالتنسيق مع وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة.