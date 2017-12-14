غطى المؤلف حقبة الشيخ عبدالله السالم وهي الحقبة التي شهدت إرساء قواعد الديموقراطية كما شهدت المخطط الهيكلي الاول عام 1952 الذي وضع خارطة الطريق لكويت المستقبل وتطرق المؤلف الى السياسة الإسكانية والإسكان وكيف تغيرت التركيبة السكانية والى تطور العمارة بعد وضع المخطط الهيكلي الأول وما تبعه من مخططات هيكلية ومراجعات والى تأثير إنشاء المكاتب الهندسية الكويتية على العمارة، وكيف بدأت صناعة المكاتب الهندسية المميزة.

ويروي المؤلف خبرته الشخصية بالتعامل مع الشخصيات العامة ويتطرق الى رحلته مع الهندسة خلال نصف قرن في مجال الهندسة والنشاط المهني والى تطور البنية التحتية في الكويت من بنية تحتية بدائية معدومة الوجود الى مشاريع الطرق والجسور والمجاري ومحطات الطاقة والموانئ والمطار، بالاضافة الى التعليم والصحة، كما غطى الكتاب فترة الاحتلال وتأثيره وما خلفه من دمار وإعادة الإعمار بعد التحرير واختتم الكتاب بحكايات السفر.