تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد ونيله ثقة القيادة السياسية بتوليه حقيبة الوزارة.

وأعرب سمو الشيخ سالم العلي خلال اتصاله عن تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد بالتوفيق والنجاح والسداد وأن يوفقه الله في أداء هذه الأمانة لخدمة وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد. من جانبه، عبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن خالص تقديره وامتنانه لسمو الشيخ سالم العلي على تهنئته وعلى مشاعره النبيلة والصادقة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا العزيز تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

وتلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، اتصالا هاتفيا من أخيه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وعبر الأمير سلمان بن حمد خلال اتصاله عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار بما يخدم اواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيا للكويت قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الخير والتقدم والأمن والازدهار.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، لما عبر عنه من مشاعر ودعوات صادقة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة. كما تلقى الشيخ ناصر صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من ملك مملكة بوتان الخامس جيغمي خيسار وانغشاك هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وتمنى ملك بوتان له التوفيق والسداد لخدمة الكويت في ظل قيادة صاحب السمو. من جهته، عبر الشيخ ناصر صباح الأحمد عن خالص شكره وتقديره للملك جيغمي وانغشاك على تهنئته ومشاعره الصادقة، متمنيا لمملكة بوتان الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الشيخ ناصر صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد العطية هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وأعرب العطية خلال اتصاله عن تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد بالتوفيق والنجاح والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار بما يخدم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيا للكويت قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الخير والتقدم والأمن والازدهار.