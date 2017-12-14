سلم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي تبرع الكويت بقيمة 5 ملايين دولار الى نائب المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» عمر عبدي وذلك لدعم أنشطته وتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين.

وقال السفير العتيبي في بيان لـ «كونا» مساء أول من أمس، إن هذه المساهمة تأتي مواصلة لجهود الكويت الإنسانية الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة هناك.

وأكد الشراكة المتينة في المجال الإنساني والإغاثي التي تربط الكويت بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

من جانبه، شكر عبدي حكومة الكويت على مساهماتها السخية ومساندتها ودعمها المستمر لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في الدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية.

واشار الى اهمية العمل الذي تقوم به اليونيسيف للمحافظة على جيل من الأطفال من الضياع نظرا لانعدام الفرص التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم.